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Що робити, якщо сусід захопив частину вашої ділянки: пояснення адвоката

Як вирішити земельне питання з сусідом (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Буває, що сусіди сперечаються через частину земельної ділянки, особливо, якщо та розташована на межі господарств. Якщо землю самовільно захоплюють, то є два варіанти розв'язання цього питання.

Що робити у такому випадку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Що робити, якщо сусід захопив ділянку

"Якщо ваш сусід вчиняє дії, які обмежують чи порушують ваше право власності на ділянку, у вас є два способи вирішити це питання - досудовий і судовий", - каже юрист.

У першому випадку потрібно звертатись зі скаргою до місцевої ради, надати документи, які підтверджують ваше право власності і розміри та межі ділянки, а також докази порушення сусіда. 

"Це можуть бути фото і відеоматеріали, які ви зробили особисто. Таку заяву розглядають колегіально відповідною комісією, яка за потреби може вийти навіть на місцевість. А за результатами розгляду комісії приймає рішення, у якому у випадку наявності порушення, рекомендує його усунути. Так, рішення мають лише рекомендаційний характер, але буде гарним доказом у суді", - пояснює Сащук.

Другий спосіб вирішення земельне питання - звернення до суду. При необхідності, якщо доказів порушення вашого права власності недостатньо, то суд може призначити спеціально судово-технічну експертизу.

"Мінусом цього способу є його тривалість, оскільки такі справи можуть тривати доволі довго. Але плюс у тому, що судове рішення є обов'язковим для виконання. І якщо сусід не захоче виконувати це добровільно, то виконавча влада примусить його це зробити", - наголошує адвокат.

 

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