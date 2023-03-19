Що робити, якщо "спалили" чоловіка за переглядом фільмів для дорослих
Перша думка, яка осяює жінку, що "спалила" свого коханого за переглядом порно та ще й недайбоже - мастурбацією: "Зі мною щось не так", "Він мене більше не хоче". Але найчастіше такі сумніви - хибні.
Про це розповіла в Instagram психолог, сексолог, сімейний консультант Юлія Дамочкіна.
Це зрада?
Психолог запевняє, що ні. І ось чому.
За словами психолога, перегляд порно - це лише візуальна стимуляція нервової системи, що посилює збудження.
Часто чоловік мастурбує під такий візуальний супровід, бо так швидше і легше отримати фізичну та емоційну розрядку.
Чоловіки мастурбують під порно, щоб просто скинути напруження, розслабитися, переключити увагу з рутинної діяльності, розбавити приємними враженнями сумний день тощо.
Як щодо інтиму з партнеркою?
Секс із партнершею при цьому може бути чудовий і цілком задовільний.
Просто порно це - легко, це набагато швидше, ніж займатися сексом з жінкою, влаштовуючи повноцінну прелюдію, і це завжди доступно.
"Тож не треба бити тривогу, дівчата, все в порядку! Ви, як і раніше, сексуальна та бажана. Просто іноді чоловікові може хотітися швидкої розрядки, коли ви не поруч", - зазначає психолог.
Головне, щоб це не переросло в порно-залежність, коли чоловік ігнорує вас, ваші потреби, при цьому його статеве життя - цілком регулярне. Тобто він отримує розрядку виключно через перегляд порно і мастурбацію.
Як щодо дівчат
Цікаво, що такі скарги від дівчат сексолог чує постійно, а от від чоловіків - жодного разу.
У чоловіків більше пунктик на сексуальних іграшок, що використовують дівчата. От до них хлопці можуть відчувати свого роду ревнощі...
Раніше ми писали, як перший секс може вплинути на ваше подальше життя.
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