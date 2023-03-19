Что делать, если "спалили" мужчину за просмотром фильмов для взрослых
Первая мысль, которая озаряет женщину, что "спалила" своего возлюбленного за просмотром порно да еще и недайбоже - мастурбацией: "Со мной что-то не так", "Он меня больше не хочет"... Но чаще всего такие сомнения - ложны.
Об этом рассказала в Instagram психолог, сексолог, семейный консультант Юлия Дамочкина.
Это измена?
Психолог уверяет, что нет. И вот почему.
По словам психолога, просмотр порно - это лишь визуальная стимуляция нервной системы, усиливающая возбуждение.
Часто мужчина мастурбирует под такое визуальное сопровождение, потому что так быстрее и легче получить физическую и эмоциональную разрядку.
Мужчины мастурбируют под порно, чтобы просто сбросить напряжение, расслабиться, переключить внимание с рутинной деятельности, разбавить приятными впечатлениями грустный день и т. д.
Как насчет интима с партнершей?
Секс с партнершей при этом может быть отличный и вполне удовлетворительный.
Просто порно это - легко, это гораздо быстрее, чем заниматься сексом с женщиной, устраивая полноценную прелюдию, и это всегда доступно.
"Так что не надо бить тревогу, девушки, все в порядке! Вы по-прежнему сексуальны и желанны. Просто иногда мужчине может хотеться быстрой разрядки, когда вы не рядом", - отмечает психолог.
Главное, чтобы это не переросло в порнозависимость, когда мужчина игнорирует вас, ваши потребности, при этом его половая жизнь - вполне регулярная. То есть он получает разрядку исключительно через просмотр порно и мастурбацию.
Как насчет девушек
Интересно, что такие жалобы от девушек сексолог слышит постоянно, а вот от мужчин - ни разу.
У мужчин больше пунктик на сексуальных игрушек, которыми пользуются девушки. Вот к ним парни могут испытывать своего рода ревность...
Раньше мы писали, как первый секс может повлиять на вашу дальнейшую жизнь.
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