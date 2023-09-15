Що робити, якщо у школі дитини вимагають здати гроші на ремонт: платити чи ні?

Тож чи потрібно здавати гроші ремонт?

Юрист Роман Бондаренко зазначив, що відповідальність за ремонт у навчальному закладі лежить на місцевій владі, яка є його власником та власником.

Тому директор школи зобов'язаний щорічно звертатися до управління освіти, підпорядкованого навчальному закладу із запитом на фінансування ремонтних робіт та інших потреб.

"Здебільшого школи в Україні перебувають у комунальній власності, лише 1,5–2% є приватними, і лише десяток – державними", - розповів він у коментарі "Новій українській школі".

Власник школи продовжує складати кошторис потреб навчальних закладів, які перебувають під його керуванням. Ремонт у навчальному закладі може виконувати лише спеціалізована компанія з відповідною ліцензією, а батьки дітей не мають права втручатися в управління комунальною власністю.

Роман Бондаренко дав пораду батькам до того, як здавати кошти, запитати керівника школи, чи були бюджетні запити щодо ремонту.

Збирати гроші з батьків суперечить закону

Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що такі дії адміністрації школи заборонені.

У більшості випадків такі здирства приховують під благодійністю, яка необхідна школі. Тобто далі ваші кошти йдуть на придбання певних меблів, ремонт класу чи школи тощо. Однак це незаконно, адже всі гроші навчальним закладам має виділяти держава.

"Якщо ви не хочете здавати гроші, це ваше законне право і жодних санкцій до вас ніхто не може застосувати, адже прав у вчителя чи директора закладу таких немає", - сказав правозахисник у коментарі Pro Гроші.