Що робити, якщо вам не приходять платіжки за газ: пояснення від Нафтогазу

Що робити, якщо немає платіжок за газ

Для отримання рахунку на оплату можна звернутись до партнерів компанії. Ними є ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк та Нова пошта. Адреси відділень, де вам допоможуть спеціалісти, можна переглянути за посиланням, скориставшись мапою.

Крім того, ви можете сформувати рахунок за допомогою терміналу EasyPay:

зайдіть до особистого кабінету

перейдіть до розділу "Історія нарахувань" та сформуйте свою платіжку

Ще один спосіб самостійного формування платіжок - це за допомогою чат-ботів Viber/Telegram чи Facebook Messenger:

перейти до них можна за посиланням

оберіть розділ "Мій рахунок"

потім натисніть "Завантажити рахунок", і його буде сформовано

Зазвичай паперовий варіант платіжок надходить після 20 числа кожного місяця за минулий період, але якщо цього не сталося, ви можете скористатися одним з альтернативних способів.

Що робити, якщо ви не встигли передати показники за газ

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..

"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.