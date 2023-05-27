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Що робити, якщо вам не приходять платіжки за газ: пояснення від Нафтогазу

Що робити, якщо не приходять платіжки за газ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо прийшов час сплачувати рахунки за використаний газ, а платіжок ще немає, не варто панікувати. У такому випадку ви можете сформувати свою платіжку самостійно.

Як це зробити, розповіли в коментарях на сторінці Нафтогазу у Facebook.

Що робити, якщо немає платіжок за газ

Для отримання рахунку на оплату можна звернутись до партнерів компанії. Ними є ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк та Нова пошта. Адреси відділень, де вам допоможуть спеціалісти, можна переглянути за посиланням, скориставшись мапою.

Крім того, ви можете сформувати рахунок за допомогою терміналу EasyPay:

  • зайдіть до особистого кабінету
  • перейдіть до розділу "Історія нарахувань" та сформуйте свою платіжку

Ще один спосіб самостійного формування платіжок - це за допомогою чат-ботів Viber/Telegram чи Facebook Messenger:

  • перейти до них можна за посиланням
  • оберіть розділ "Мій рахунок"
  • потім натисніть "Завантажити рахунок", і його буде сформовано

Зазвичай паперовий варіант платіжок надходить після 20 числа кожного місяця за минулий період, але якщо цього не сталося, ви можете скористатися одним з альтернативних способів.

Що робити, якщо ви не встигли передати показники за газ

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..

"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.

Раніше ми розповідали, чи будуть підвищувати тарифи на газ, воду та світло влітку.

Читайте також, хто з пенсіонерів може взагалі не платити за "комуналку".

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