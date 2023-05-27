Що робити, якщо вам не приходять платіжки за газ: пояснення від Нафтогазу

Якщо прийшов час сплачувати рахунки за використаний газ, а платіжок ще немає, не варто панікувати. У такому випадку ви можете сформувати свою платіжку самостійно.
Як це зробити, розповіли в коментарях на сторінці Нафтогазу у Facebook.
Для отримання рахунку на оплату можна звернутись до партнерів компанії. Ними є ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк та Нова пошта. Адреси відділень, де вам допоможуть спеціалісти, можна переглянути за посиланням, скориставшись мапою.
Крім того, ви можете сформувати рахунок за допомогою терміналу EasyPay:
Ще один спосіб самостійного формування платіжок - це за допомогою чат-ботів Viber/Telegram чи Facebook Messenger:
Зазвичай паперовий варіант платіжок надходить після 20 числа кожного місяця за минулий період, але якщо цього не сталося, ви можете скористатися одним з альтернативних способів.
Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..
"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.
Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.
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