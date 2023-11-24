Що робити, якщо ваш партнер відмовляється від сексу

Секс - це дуже важлива складова відносин чоловіка та жінки і вважається, коли він регулярний та небанальний - у стосунках все гарно. Але коли секс зникає і один з партнерів його бажає, а інший ні - це вже проблема.

Про те, що робити, якщо ваш партнер відмовляє вам у сексі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря психолога-сексолога Юлії Білої.

Що робити, якщо ваш партнер відмовляє вам в сексі

"Коли партнер відмовляє в сексі - варто шукати причину в собі. А взагалі коли трапляються такі історії, то до цього питання треба підходити не тільки з боку що причина може бути у вас або у ньому - це треба розглядати з двох сторін", - одразу зазначає психолог.

Дуже багато пар страждають через те, що вони одразу один на одного нападають з критикою: "Це ти винуватий, я тут ні до чого", тому треба розглядати та підходити комплексно до цього питання.

Що робити, якщо партнер відмовляє в сексі (фото: Freepik)

Також Юлія розповіла, що може стати причиною різкого небажання вас зі сторони партнера та про що це свідчить.

"Наприклад, якщо ви знаєте статеву конституцію себе і свого партнера, наприклад, вони однакові, тобто ви хочете сексу приблизно однакову кількість разів. Або вони різні, але ви домовились й у вас з цим все окей - це вже добре", - каже сексолог.

Біла зазначила, що ближче до осені коли приходять холоди коли раніше темніє, починаються осінні депресії - це все може сказатися на близькості між людьми. Крім цього не треба забувати про такі фактори як погода, магнітні бурі, планети - це все також може впливати як на чоловіка, так і на жінку та звісно, на бажання близькості.

Взагалі коли ми кажемо про те, що партнер відмовляється від сексу, треба врахувати що коли відмовляє жінка - це можуть бути одні причини, а коли чоловік - це інші причини.

"Наприклад, партнерка може не хотіти свого чоловіка через ті ж розбіжності біоритмів - не треба забувати про жіночі ПМС. Ось в цей момент жінка може різко не хотіти, її може дратувати чоловік, вона може бути агресивною. А треба згадати та звернути увагу на те, коли це найбільше її дратує. І тут ми знову повертаємося до ПМС. Треба нагадати чоловікові, що у вас зараз такі дні та вже на восьмий десятий день після першого дня менструації - можна потрошки зближуватися і нагадати, що ви можете бути тут і зараз тигрицею та готові розкрити всі його потаємні бажання", - каже Юлія.

Що робити, якщо партнер відмовляє в сексі (фото: Freepik)

Також сексолог наголосила на тому, що жінки можуть відмовляти у ранковому сексі, тому що більшість з нас багатозадачні, вони зранку зайняті іншими справами по типу зібрати дітей до школи, приготувати сніданок і так далі.

А у чоловіка за ніч статевий гормон підвищується, ба більше, нічні сни можуть провокувати вранці бажання статевого акту. Але будь-яка багатозадачна жінка, коли закриє всі свої питання - може повернутися додому замість обіду в кафешці та вже разом з партнером отримати задоволення.

Чи може впливати певна поведінка та психологічні особливості партнера на бажання сексу з вами

"Це власне про психологічне здоров'я, про ментальне здоров'я та про власні переживання, думки, тому що чоловік - це не секс-машина, він також може бути чимось обурений, у нього можуть бути переживання, свої проблеми та навіть чоловіки з високим рівнем статевої конституції, з активним таким темпераментом, можуть також бути пригнічені і не хотіти сексу", - ділиться психолог.

Хоча треба розділяти також сексуальне задоволення по типу "зняти напругу" і "отримати задоволення" - тому що не всі можуть це разом поєднати та більшість не може навіть це розрізнити, розділити скажемо так!

"А знаєте що найцікавіше у цьому питанні? Що коли чоловік, наприклад, все ж таки беремо чоловіка, відмовляє жінці, то вона одразу думає, що у нього з'явилася інша жінка - це 90% просто так думають. Ми цей варіант 100% не будемо заперечувати, тому що бувають різні випадки, але все ж таки повертаючись питань психологічних причин та поведінки, що може викликати небажання - треба згадувати про сьогоденний стрес, який у чоловіка може бути. Ця депресія як осіння, так і якась інша. Тобто, ми не закриваємо ці всі фактори, крім цього, у партнера можуть бути проблеми фізіологічного характеру, з якими треба звертатися до уролога - це може бути простатит або щось серйозніше", - розповідає Юлія.

Що робити, якщо партнер відмовляє в сексі (фото: Freepik)

Експерт зауважила, якщо все ж таки причину відсутності бажання ми не знаходимо у стресі та у фізичних проблемах, треба не забувати про проблеми у відносинах.

Тут жінка може не хотіти партнера, тому що для неї контакт відбувається спочатку в голові, тобто вона спочатку повинна захотіти його і збудитися в голові, а потім воно буде відбуватися й нижче.

У чоловіків трошки легше з цим процесом, у них більше працює нижня частина, а потім вже виходить трошки вище. Тому, коли проблеми є у відносинах - жінка може відмовити у статевому акті чоловікові.

Як потрібно спілкуватися з партнером, який вас не хоче

Дуже багато людей бояться таких відкритих розмов і вони починають фантазувати про причини відсутності сексу - це дуже погана стратегія, її не треба обирати. Юля радить одразу відпускати таке помилкове мислення.

А ось, щоб вирішити питання, можна використати вправу "Дзеркало", тобто ви розповідаєте партнеру, як ви бачите його поведінку і запитуєте, наприклад, “Мені здається, що ти дуже стурбований, ти не відкриваєшся мені, не реагуєш на мої якісь загравання, що відбувається, я переживаю!”

І виходить, що все ж таки через емоції ми все одно кажемо, "Будь ласка, поговори зі мною". Тобто намагаємося не відходити від стратегії побалакати, але не так прямо у вічі кажемо як ми бачимо це зі сторони.

Та знову ж таки, тут ми не кажемо про образу, ця вправа не про те, щоб вколоти людину і зробити боляче за все це. А про те, щоб домовитись та розібрати питання, знайти якийсь вихід разом.

Що робити, якщо партнер відмовляє в сексі (фото: Freepik)

Які способи існують для повернення бажання

"Щоб налагодити цей момент і повернути бажання, найперше - ми з'ясовуємо що трапилось, ми говоримо одне з одним, намагаємося зрозуміти свого партнера, хоча є деякі партнери, наприклад, інтроверти - вони все в собі тримають і їм дуже важко відкритися, вони свою проблему проживають всередині. А екстраверти трошки легше йдуть на контакт, їм легше про це розповідати та все одно треба домовлятися", - радить сексолог.

Якщо обидва партнери зацікавлені у нормальних відносинах партнери будуть відкриті один до одного.

Юлія радить кілька способів для повернення сексуального інтересу між партнерами:

можна використовувати карткові ігри, в яких прописані питання один до одного про те, яким ти бачиш ваш секс, що ти хочеш, як можна відкритися один одному

також можна разом подивитися якийсь класний еротичний фільм і під час перегляду більш збудити один одного

можна почитати разом еротичну книжку 18+ - це також може рівень збудження підняти і таким чином зацікавити один одного.

"І в кінці можу сказати, що найголовніше коли так відбувається в нашому житті що партнер не хоче сексу - не треба себе звинувачувати і намагатися шукати причину лише в собі. Не треба шукати когось одразу на стороні, щоб закрити це питання, не треба змушувати свого партнера якщо він не хоче робити те чи інше. Ну а якщо ви не можете справитися самі, звісно ви можете звернутися до сексолога, який може з'ясувати чи то фізіологічні проблеми, чи то психологічні проблеми, чи то проблема у парі існуює", - підсумувала психолог.