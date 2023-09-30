Сексолог пояснила, як працює жіноче лібідо у різні фази циклу

У різні фази циклу кожна жінка веде себе по-різному і часто ми навіть самі не до кінця розуміємо, що саме відбувається з нами і нашим організмом. Але цьому є цілком зрозуміле пояснення.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою психолога-сексолога Юлії Білої вдалося розібратися, як жіноче лібідо працює у різні фази циклу та від чого залежить різка зміна настрою.

Ознаки нормальної роботи менструального циклу

Кожна дівчина знає по собі, як це, коли твій настрій змінюється за секунду, іноді це дратує. Але мало хто розуміє в чому криється причина. Багато хто списує свій стан на повсякденні проблеми, а раз на місяць на ПМС.

Проте все набагато глибше. Спираючись на слова сексолога - жінка поводиться по-різному в залежності від фази свого циклу.

Звичайно, все дуже індивідуально, проте жіночий організм працює на гормонах, які постійно переналаштовуються. Від циклу залежить і жіноче лібідо.

Юлія пояснює, що всі чоловіки чули страшне слово ПМС і знають, якийсь це звір і що краще не чіпати свою партнерку в цей час. Але насправді рівень емоційності жінки протягом менструального циклу залежить від її фізіології.

Варто зауважити, що цикл кожної дівчини може тривати різну кількість днів, оскільки організм та фізіологія - це речі індивідуальні.

Сексолог розповіла, від чого залежить робота жіночого лібідо (фото: Freepik)

Фази циклу та їх вплив на жіноче лібідо

1-7 день циклу. Стан - Я вразлива

В ці дні жінок супроводжують ниючі болі, дратівливість, головний біль - все це не сприяє сексуальній активності. Відпускає лише до 4-6 днів, коли місячні закінчуються. Жінці потрібно якнайменше фізичних та емоційних навантажень. До того ж у цей час шкіра та нерви чутливі до больових відчуттів.

7-11 день. Стан - Я гармонійна

Це найстабільніші дні циклу. У цей час жінка сприймає речі реалістично, такими якими вони є, не прикрашаючи і не додаючи зайвих емоцій. Вона почувається бадьорою та активною. Цей час підходить для всіх видів та проявів кохання. Секс у цей час приносить багато насолоди, як жінці, так і чоловіку.

11-17 день. Стан - Я сексуальна

Тіло жінки прагне сексу. Воно активно виробляє феромони. Жінки фліртують та спокушають. Це якраз період спокусливої ​​кішечки. Дослідження показали, що в період овуляції жінки одягаються більш відверто, а їхня хода стає чуттєвішою.

Це час активного кохання та різноманітних експериментів. Жінка активна та ініціативна, вона швидко збуджується і їй, як правило, не потрібна тривала прелюдія. Чутливість ерогенних зон досягає свого піку, тому саме час пробувати нові види стимуляції.

18 - до кінця циклу

Навіть якщо вираженого передменструального синдрому немає, перепади гормонів роблять своє. У цей час жінка схильна засмучуватись від дрібниць, швидко втомлюється і дратується, що впливає не лише на її життя.

Перед місячними лібідо жінки знижується до нуля. Але в деяких жінок бажання може загострюватись.

Багато жінок скаржаться, що їхні груди стають занадто чутливими і, навіть, болючими, тому пестити її в цей час потрібно особливо ніжно.

За словами Білої, ми, дівчата, в різні фази менструального циклу можемо почуватися саме так, як описано вище. І лібідо жінки напряму залежить від фази циклу.

Тож, зміна настроїв, дивна поведінка та бажання і небажання сексу - є прямим відголоском роботи жіночого циклу. І саме тому не треба собі вигадувати, що з вами щось не так і переживати з цього приводу.