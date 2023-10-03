Сексолог пояснила, чому жінкам не варто соромитись свого тіла під час сексу

Дуже частою проблемою жінок є те, що вони соромляться свого тіла. І найяскравіше це проявляється під час сексу з партнером. Жінка не отримує задоволення, оскільки закривається і думає, як приховати недоліки.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою сексолога-психолога Юлії Білої розібрався, чому жінки соромляться свого тіла під час сексу з коханою людиною і чому не варто цього робити.

Чому не варто комплексувати через своє тіло в момент близькості

За словами Юлії, чоловіки однозадачні і в момент статевого акту у них є лише 2 задачі:

Отримати задоволення від процесу

Подарувати це задоволення саме для вас.

Тобто, у сам момент інтиму, чоловік не звертає уваги на те, яка у вас фігура і що треба змінити. У чоловіка просто не вистачає часу та натхнення, думати про те, що у вас не ідеальна фігура, або є якісь проблеми або вам треба щось в собі корегувати.

В чому криється причина

Тут, скоріше питання до вас та вашої самооцінки. По-перше, чому ви не сприймаєте своє тіло таким, яким воно є.

По-друге, якщо ви його не сприймаєте, воно вам не подобається, чому ви не хочете над ним працювати.

По-третє, чи взагалі отримуєте ви задоволення не тільки від статевого акту, а чи отримуєте ви задоволення від життя, чи є взагалі задоволення у вашому житті.

Юлія радить поміркувати над цими питаннями, знайти чітку відповідь та почати змінювати те, що змушує вас соромитись свого тіла при чоловікові.

Чому жінкам не варто соромитися свого тіла під час сексу (фото: Freepik)

Тож, причиною того, що жінки можуть не отримувати задоволення під час статевого акту і постійно думати про те, як виглядає її тіло в очах партнера і є основною проблемою.

І варто визнати, що це проблема з самооцінкою. Жінки, які люблять своє тіло - концентруються на процесі.

А от ті, хто не має впевненості у своїй фігурі - весь час намагаються щось приховати, а це заважає насолодитися близькістю з коханою людиною. Та навіть, може створювати серйозні проблеми у стосунках.