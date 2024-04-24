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Що робити, якщо ви отримали рахунок за світло із занадто підозрілою сумою

Що робити, якщо у рахунку вказана підозріла сума (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Майже кожен споживач електроенергії хоча б раз стикався із ситуацією, коли отримував платіжку із завеликою сумою. У таких випадках не треба поспішати оплачувати квитанцію, спершу слід дізнатись, чи ці нарахування є коректними.

Про те, що робити, якщо отримали платіжку із підозрілою сумою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yasno у Facebook.

Що робити, якщо у рахунку занадто підозріла сума

Якщо ви отримали рахунок за спожиту електроенергію і там вказана завелика, на вашу думку, сума, треба написати компанії Yasno у приватні повідомлення або у чатбот у Viber чи Telegram, щоб вони розібралися.

У компанії наголошують, що нарахування вони роблять згідно з тією інформацією, що передав споживач.

Електропостачальник наголошує:

  • якщо клієнт не передав показання вчасно, рахунок буде надіслано за середньодобовим споживанням
  • або якщо клієнт вніс оплату буквально напередодні формування рахунку, а кошти ще не надійшли (зазвичай, для цього їм потрібно близько 3-х робочих днів), то клієнту може прийти смс про заборгованість. У цьому випадку перевірте зарахування в особистому кабінеті
  • ще можлива помилка в номері особового рахунка. Інколи споживач може отримати нагадування про оплату за особовим рахунком помешкання, де він не проживає. Що робити у такому випадку, можна дізнатись тут.

"Завжди передавайте показання в останні 2 дні місяця або перші 3 дні нового, сплачуйте за світло до 20-го числа, а у випадку питань - пишіть нам", - кажуть у компанії.

Куди саме писати до компанії Yasno:

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