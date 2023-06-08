Що робити, якщо вас "обкурюють" в кав'ярні чи на зупинці

Що робити, коли обкурюють

З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Проте коли вас обкурюють, варто спершу ввічливо попросити курця припинити курити. Якщо ж на таке прохання реакція відсутня, то потрібно звернутися безпосередньо до адміністрації закладу на території якого відбувається порушення.

Важливо, у разі відсутності реакції адміністрації закладу, подавайте скаргу через сервіс Центру громадського здоров'я або надішліть скаргу до Головного управління Держпродспоживслужби через форму на сайті або на електронну пошту info@vingudpss.gov.ua.

Однак, якщо ж порушення відбувається поза територією закладу, то сміливо викликайте поліцію за номером 102.

Де заборонено курити

Згадані обмеження діють у таких місцях:

ліфтах і таксофонах;

на території закладів охорони здоров’я;

на території навчальних закладів;

на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади;

у готелях;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті та таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.