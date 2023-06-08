Що робити, якщо вас "обкурюють" в кав'ярні чи на зупинці

В Україні заборонене куріння кальянів, тютюнових виробів та електронних сигарет в громадському місці та закладах усіх форм власності. За порушення можна отримати штраф.
Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Проте коли вас обкурюють, варто спершу ввічливо попросити курця припинити курити. Якщо ж на таке прохання реакція відсутня, то потрібно звернутися безпосередньо до адміністрації закладу на території якого відбувається порушення.
Важливо, у разі відсутності реакції адміністрації закладу, подавайте скаргу через сервіс Центру громадського здоров'я або надішліть скаргу до Головного управління Держпродспоживслужби через форму на сайті або на електронну пошту info@vingudpss.gov.ua.
Однак, якщо ж порушення відбувається поза територією закладу, то сміливо викликайте поліцію за номером 102.
Згадані обмеження діють у таких місцях:
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Раніше лікар розвіював популярні міфи про безпечність кальяну.
Також ми писали, як реагують перехожі, якщо вагітна просить прикурити.