Что делать, если вас "обкуривают" в кафе или на остановке

В Украине запрещено курить кальяны, табачные изделия и электронные сигареты в общественном месте и заведениях всех форм собственности. За нарушение можно получить штраф.
Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
С 11 июля 2022 года действует запрет и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
Однако когда вас окуривают, следует сначала вежливо попросить курильщика прекратить курить. Если же по такой просьбе реакция отсутствует, то следует обратиться непосредственно в администрацию заведения на территории которого происходит нарушение.
Важно, в случае отсутствия реакции администрации заведения, подавайте жалобу через сервис Центра общественного здоровья или отправьте жалобу в Главное управление Госпродпотребслужбы через форму на сайте или по электронной почте info@vingudpss.gov.ua.
Однако, если нарушение происходит вне территории заведения, то смело вызывайте полицию по номеру 102.
Указанные ограничения действуют в следующих местах:
За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
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