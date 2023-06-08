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Что делать, если вас "обкуривают" в кафе или на остановке

Что делать, если вас окуривают (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине запрещено курить кальяны, табачные изделия и электронные сигареты в общественном месте и заведениях всех форм собственности. За нарушение можно получить штраф.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Что делать, когда окуривают

С 11 июля 2022 года действует запрет и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Однако когда вас окуривают, следует сначала вежливо попросить курильщика прекратить курить. Если же по такой просьбе реакция отсутствует, то следует обратиться непосредственно в администрацию заведения на территории которого происходит нарушение.

Важно, в случае отсутствия реакции администрации заведения, подавайте жалобу через сервис Центра общественного здоровья или отправьте жалобу в Главное управление Госпродпотребслужбы через форму на сайте или по электронной почте info@vingudpss.gov.ua.

Однако, если нарушение происходит вне территории заведения, то смело вызывайте полицию по номеру 102.

Где запрещено курить

Указанные ограничения действуют в следующих местах:

  • лифтах и таксофонах;
  • на территории заведений здравоохранения;
  • на территории учебных заведений;
  • на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в объектах культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти;
  • в отелях;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте и такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках общественного транспорта.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.

Ранее врач развеивал популярные мифы о безопасности кальяна.

Также мы писали, как реагируют прохожие, если беременная просит прикурить.

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