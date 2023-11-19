Інколи споживачі стикаються із проблемою, що їхні лічильники показують некоректні дані про спожиту електроенергію. Що робити у такому випадку, аби не переплачувати даремно грошей?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію YASNO у Facebook.

Що робити, якщо лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію

"Якщо лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію, у першу чергу, вам слід звернутися до вашого оператора системи розподілу (ОСР). Саме вони опрацьовують всі технічні питання, пов’язані з лічильниками: заміна, перевірка, опломбування та параметризація (програмування)", - пояснюють у компанії.

Вони зазначають, що питання про те, хто замінить несправний лічильник, є одним із найчастіших, які задають операторам.

"YASNO як постачальник обробляє дані щодо споживання, передані ОСР. На основі цієї інформації компанія застосовує чинний тариф, робить нарахування й надсилає рахунки клієнтам", - додають фахівці.

Контакти ОСР ви можете переглянути за цим посиланням.

Чому приходять некоректні нарахування у платіжках

Іноді споживачі, отримавши платіжки за світло, дивуються виставленій сумі. У компанії пояснюють, що причина цього полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем.

Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка.

Тоді оператор системи розподілу бере за основу показання, які були зафіксовані раніше, і виходячи з них, розраховує середньодобове споживання.

У компанії закликають українців передавати показники, навіть якщо вони не змінились протягом місяця (у випадку, коли у квартирі ніхто не живе).

Коли і як передавати показники лічильника

Показники лічильника треба передавати за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного. Їх можна повідомити через: