Що робити, якщо у дитини істерика: слушні поради батькам

Істерики у дітей можуть відбуватися з різних причин, в будь-якому місці та в будь-який час. У такі моменти емоційних спалахів малюк може метатися і падати на землю, кусатися і битися, кричати та нити... при цьому спроби батьків заспокоїти дитину здатні дати зворотний ефект.

Як батькам реагувати на істерику у дитини

Слід зберігати спокій, адже малюку нічого не загрожує, а ця істерика пройде, тому краще реагувати на такий сплеск - не емоційно. Важливо: не відповідати на істерику криком, злістю на злість.

Заберіть або віднесіть дитину з місця істерики і не акцентуйте її увагу на предметі, через що та сталася. Наприклад, якщо малюк почав плакати в магазині через якісь солодощі або іграшки, які ви купувати не бажаєте, то не потрібно стояти над чадом і пояснювати, чому ви зараз не можете їх купити. Так, краще вийти з дитиною з маркету та відвернути її увагу.

Визначте конкретну причину, чому у дитини трапляються істерики: через голод, бажання зсунути ті межі, які ви встановлюєте, спроби маніпулювати батьками.

Заздалегідь проговорюйте з малюком ваші плани. Наприклад, коли збираєтеся на прогулянку або в магазин, можна озвучити дитині, куди ви йдете і чи надовго, що вона там робитиме, що ви збираєтеся купити.

Вже після - не в мить - нападу істерики бажано обговорювати з дитиною все, що сталося. Так, коли малюк заспокоївся і готовий вас чути, психологи рекомендують розповісти йому, що вам не сподобалося в його поведінці, а також спокійно пояснити, як слід поводитися.

Що робити не можна

Не треба лякати та жахати дитину. За словами фахівців, для дитячої психіки найруйнівнішими фразами є погрози в дусі "я зараз тебе тут залишу", "якщо зараз не заспокоїшся, то віддам тебе тій тітці/дядьку" і так далі.

Зверніть увагу, що дитина в момент істерики вразлива, і найбільше боїться, що батьки її розлюблять, віддадуть чи проміняють, додають експерти.