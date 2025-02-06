Що робити, якщо чоловік перестав звертати на вас увагу: 7 порад

Відчуття, що коханий більше не помічає вас, болюче. Він рідше говорить компліменти, не ініціює спільний час, його думки десь далеко. Що робити? Замість образ і мовчазного протесту потрібно діяти.
Що має зробити жінка, на яку перестав звертати увагу чоловік, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
"Якщо вас щось турбує, варто це озвучити. Не звинуваченнями на кшталт "Ти мене більше не любиш!", а відвертою розмовою: "Мені здається, що ми віддалилися. Що ти про це думаєш?" - радить експерт.
Його поведінка справді змінилася чи це лише ваші відчуття? Можливо, він у стресі, перевантажений роботою або чимось пригнічений. Чоловіки часто закриваються, коли мають проблеми.
Замість того щоб дорікати й вимагати уваги, займіться собою - знайдіть захоплення, змініть зачіску, почніть займатися спортом.
"Нове хобі, спорт, зміна стилю - це не про те, щоб "завоювати" його знову, а про повернення власної цілісності та впевненості, - пояснює коуч.
Дотики - потужний спосіб повернути близькість. Почніть із легких жестів: обіймайте, торкайтеся мимохідь, цілуйте в щоку. Часто віддалення починається саме з втрати тілесної взаємодії.
Рутина - вбивця почуттів. Робота-дім-діти-батьки - це важливе, це те, з чого складається наше життя. Але коли це все стає рутиною, відбувається автоматично - життя здається прісним.
"Запропонуйте щось нестандартне: спонтанне побачення, спільну подорож або навіть просто несподівану вечерю вдома при свічках", - радить фахівець
Якщо ви постійно поруч, завжди доступні, то чоловік може сприймати це як належне. Дайте собі трохи простору: проведіть час із подругами, займіться улюбленими справами.
Якщо після всіх спроб ситуація не покращується, варто чесно запитати себе: у чому справжня проблема? Чи не ховається тут глибша криза у стосунках?
"І головне - чи хочете ви обоє їх зберігати? Стосунки не можуть бути завжди однаково яскравими, але вони можуть розвиватися, якщо їх підтримувати. І найважливіше - не втрачати себе в спробах повернути увагу іншого", - резюмує Віталій Курсік.
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