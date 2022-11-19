Що робити, якщо в будинку зникла вода: запам'ятайте ці прості правила

Запаси робіть заздалегідь

У випадках частих ракетних обстрілів варто виробити звичку запасати воду постійно. Для особистих потреб вам знадобиться 10-12 літрів для приготування їжі та гігієни, а для пиття – по 1,5-2 л на день на людину. Для надзвичайних ситуацій у вашому будинку має бути запас води на три доби.

Для цього достатньо купити кілька упаковок питної води в магазині або поставити вдома кулер із запасом. Для побутових потреб можна зробити запас у пляшках по 5 л. Але для дрібних потреб, наприклад, вмитися або помити руки, запасіть невеликі пляшки та розмістіть їх біля мийки чи умивальника.

Робіть запаси відразу, як тільки вода починає текти з крана хоча б невеликою цівкою.

У туалеті можна поставити відро або кілька пляшок з технічною водою.

Використовуйте менше води

Якщо води немає довго, то привчіть себе використовувати при приготуванні їжі якнайменше посуду та води. Для їжі можна запастись пластиковим посудом. І ще - мийте її відразу після приготування та вживання їжі.

Антисептики та серветки

Також варто тримати в запасі антисептики та вологі серветки. За відсутності води вони допоможуть вам подбати про гігієну. Для інтимної гігієни є спеціальні вологі серветки, а для очищення голови та волосся підійде сухий шампунь.

Якщо вода зникла раптово та запасу немає

Буває і так, що вода зникла раптово і ви не встигли зробити запас або у вас не було такої можливості. Не біда. Питну воду можна зараз придбати у будь-якому магазині.

Також у кожному місті діють стаціонарні та пересувні пункти з водою. Воду можна набрати в джерелі, бюветі, свердловині або точці з продажу води на розлив.

Намагайтеся заздалегідь мати список адрес таких точок або завантажте спеціальну карту у вашому регіоні.

Воду з таких джерел можна використовувати навіть для приготування їжі, але потрібно кип'ятити її не менше 10 хвилин. Для пиття варто використовувати бутильовану.