Що робити, коли страшно і тривожно? Відповідь психолога Фонду Ахметова

Вона підкреслює, що страх - це нормальна реакція на ненормальні обставини. І дає чіткий порядок дій, який стане у пригоді кожному.

Як впоратися зі страхом? Це одне з найпоширеніших запитань, які ставлять психологам українці. Задля того, щоб допомогти людям подолати травму війни, Фонд Ріната Ахметова запровадив серію корисних відеороликів із практичними порадами.

Усі відео засновані на реальних подіях - Анна розбирає живі історії людей, які постраждали від війни та розповіли про пережите музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова. Це допомагає глядачам зануритися у справжню ситуацію, знайти дещо схоже з власною історією та отримати конкретну пораду щодо подолання травматичного досвіду.

Серед гострих запитань, на які відповідає психолог:

— Як допомогти дитині пережити стрес?

— Як швидко вивести людину зі стану паніки?

— Як пережити втрату близької людини?

— Як віднайти ресурс, щоб жити далі?

Фонд надає психологічну допомогу у різні способи: це вебінари та відеоролики; консультації мобільних груп психологів для переселенців, лікарів, вчителів; робота психологів на змінах "Блогер Кемп" із дітьми, які постраждали від війни; допомога після обстрілів тощо.

Музей "Голоси мирних" - масштабний проєкт, що має психотерапевтичний ефект та сприяє ментальному здоров’ю. Це довірчий простір, де можна розповісти свою історію та дізнатися історії інших. Його архів вже містить понад 90 тисяч живих розповідей.