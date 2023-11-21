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Что делать, когда страшно и тревожно? Ответ психолога Фонда Ахметова

Что делать, когда страшно и тревожно? Ответ психолога Фонда Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Найдите безопасное место. Глубоко дышите. Пейте воду.

Именно это советует делать в состоянии, когда вам страшно и тревожно психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова.

Она подчеркивает, что страх -  это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. И дает четкий порядок действий, который пригодится каждому.

Как справиться со страхом? Это один из самых распространенных вопросов, которые задают психологам украинцы. Чтобы помочь людям преодолеть травму войны, Фонд Рината Ахметова ввел серию полезных видеороликов с практическими советами.

Все видео основаны на реальных событиях - Анна разбирает живые истории людей, пострадавших от войны и рассказавших о пережитом музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова. Это помогает зрителям погрузиться в настоящую ситуацию, найти кое-что схожее с собственной историей и получить конкретный совет по преодолению травматического опыта.

Среди острых вопросов, на которые отвечает психолог:

— Как помочь ребенку пережить стресс?

— Как быстро вывести человека из паники?

— Как пережить потерю близкого человека?

— Как найти ресурс, чтобы жить дальше?

Фонд оказывает психологическую помощь разными способами: это вебинары и видеоролики; консультации мобильных групп психологов для переселенцев, врачей, учителей; работа психологов на переменах "Блогер Кэмп" с детьми, пострадавшими от войны; помощь после обстрелов и т.д.

Музей "Голоса мирных" - масштабный проект, имеющий психотерапевтический эффект и способствующий ментальному здоровью. Это доверительное пространство, где можно поведать свою историю и узнать истории других. Его архив содержит более 90 тысяч живых рассказов.

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