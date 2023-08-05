Що робити, якщо з авто вкрали номери, або ж вони загубились: першочергові поради водіям

Помітити втрату номерних знаків, особливо коли з машини зник лише один із них, можна не одразу. Приємного в цій ситуації мало, однак і смертельного нічого немає.
Про те, як можна втратити номерний знак, навіщо їх крадуть та що робити, коли номер з машини зник, читайте далі в матеріалі Styler.
Згідно з даними сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, втрата державних номерів автомобіля - досить поширене явище. В Україні водії щодня "позбуваються" кількох сотень номерів.
Це може статись через:
Умовно причини, які спонукають особу викрасти чужий номерний знак, можна розділити на чотири категорії.
Хуліганство
Дрібні хулігани можуть зняти з машин кілька номерів за ніч. Якщо постраждала не тільки ваша автівка, але й сусідська, варто пошукати номерні знаки в радіусі близько 150 метрів (кількох дворів від місця парковки).
Їх можуть кинути просто неба, сховати в щілинах між гаражами, під купою гілок чи сміття, засунути у старі тріснуті дерева, викинути в урну чи сміттєвий контейнер.
Колекціонування
Поціновувачі "красивих" і нестандартних номерів збирають власні колекції та знімають, зазвичай, один із номерних знаків.
Шахрайство
Шахраї найчастіше вимагають викуп - залишають під двірником записку з номером телефону, за яким потрібно подзвонити аби "домовитись".
Якщо ж десь на машині був зазначений телефон водія (так інколи роблять для зв'язку з власником під час продажу машини або паркування в людних місцях), викрадачі номерного знаку можуть зателефонувати вам самі.
Подальше використання
Найнебезпечніший варіант - викрадення номерного знаку задля подальшого використання (вчинення протиправних дій, злочинів).
Якщо ви помітили, що з машини зник номерний знак, не панікуйте. Перш за все оцініть ситуацію і подумайте - випадковість це, чи викрадення. Згадайте також, коли востаннє бачили номер на місці.
Наприклад якщо днями була негода і ви їздили глибокими калюжами, номерний знак могло просто "змити". Тоді можна спробувати пошукати його самотужки:
Якщо ж від вас вимагають викуп - очевидно, що це крадіжка. У такому разі потрібно одразу телефонувати в поліцію й повідомляти про факт злочину. Після цього варто уважно оглянути територію навколо (часто номери ховають не далі 100-150 метрів від місця події).
За умови, що номер не знайдено і ви певні, що цього не станеться, необхідно звернутись до найближчого територіального сервісного центру МВС для перереєстрації автомобіля та одержання нових номерів.
Адміністратори сервісного центру МВС проводять перереєстрацію транспортного засобу у разі втрати державного номерного знаку за зверненням власників машини.
Необхідні документи:
Крім цього необхідно надати:
Якщо власником транспортного засобу є юридична особа, потрібен також акт службового розслідування.
Обов'язковою умовою здійснення перереєстрації є наявність самого автомобіля - послуга передбачає огляд транспортного засобу фахівцем Експертної служби.
Попри те, що їздити без номерних знаків (навіть коли бракує лише одного з двох) не можна, доведеться ризикнути. Якщо дорогою вас зупинить представник патрульної поліції, ви маєте повідомити йому, що їдете на перереєстрацію транспортного засобу в сервісний центр МВС.
По завершенню всієї процедури адміністратор сервісного центру видасть вам:
Під час перереєстрації автомобіля старі номерні знаки стають недійсними.
Тому якщо номер "повернувся" до вас уже після процедури, його необхідно передати у сервісний центр МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли й чому не можна економити на обслуговуванні автівки.