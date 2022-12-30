Що робити із кислими мандаринами? Три дуже прості лайфхаки

Як зробити мандарини солодкими

Відрізнити стиглі мандарини від недозрілих досить складно, оскільки вони виглядають майже однаково. Продавці часто зривають фрукти недозрілими й відправляють їх у дорогу, сподіваючись, що до покупців вони потраплять вже солодкими.

Спосіб 1. Покладіть мандарини на підвіконня на 2-3 дні – з сонячного боку і дайте їм дозріти природним шляхом. Зазвичай цього часу достатньо, щоб вони стали солодкими.

Спосіб 2. Поставте мандарини в мікрохвильову піч на 30 хвилин та увімкніть на повну потужність. І ви отримаєте солодкі мандарини, які можна використати для новорічної випічки чи салату.

Варення з мандаринів

Якщо ви промахнулися з сортом і взяли кисло-солодкий, способи зробити їх солодкими не допомогли або ж фрукти всередині не дуже соковиті - використовуйте їх для варення за рецептом Сергія Джуренка.

Що вам знадобиться:

Мандарини – 1,5 кг

Лимон – 1 шт.

Цукор - 1 кг

Пектин - за бажанням

Як приготувати:

Мандарини потрібно добре помити та витерти насухо. Відібрати 4-5 штук невеликих, видалити хвостики та твердий, схожі на горошинку, залишок черешка. Кожен плід зі шкіркою нарізати на 6-8 частин. З решти плодів натерти на тертці 2 ст. ложки цедри. Решту мандарини очистити від шкірки та максимально - від білих ниток. Розділити на часточки.

У каструлі змішати 200 мл води, 1 кг білого цукру та всю цедру. Видавити сік одного лимона. Перемішати суміш та поставити на вогонь. Постійно помішувати дерев'яною лопаткою, нагріти сироп. Цукор повністю не розчиниться, але це і не потрібно – шматочки цитруса збільшать кількість вологи за рахунок виділення соку.

Коли закипить - додайте до нього всі мандарини та постійно помішуйте. Доведіть ще раз до кипіння. Важливо, щоб цукор не пристав до дна каструлі. В міру нагрівання волога з часточок розбавить сироп і весь цукор розчиниться.

Спочатку сироп буде каламутним та білим, з'явиться трохи піни. Після кипіння сироп поступово стане прозорим і набуде приємного жовто-оранжевого відтінку.

Варити на середньому вогні, постійно помішуючи – 20-25 хвилин. Цього часу вистачить, щоб часточки мандарину проварилися, випустили сік і просочилися сиропом.

Якщо ви хочете, щоб десерт вийшов густим, варто додати пектини. Без них варення буде рідким. Можна варити довше, але тоді часточки втратять форму. Пектини продають у вигляді порошку або суміші з цукром та лимонною кислотою. Як використовувати – вказано на упаковці.

Приготуйте банки для консервації – для цієї кількості фруктів вам знадобиться 3 банки по 0,5 л. Простерилізуйте їх і заливайте кипляче мандаринове варення. Відразу закривайте кришками та ненадовго переверніть.

Банки можна зберігати у коморі. Таке варення підійде до десертів, млинців або оладок. Можна подавати до тостів. Якщо зробити густіше варення – можна просто намазувати на хліб або використовувати для випікання.