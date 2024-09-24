Що приготувати з баклажанів? 5 цікавих рецептів від Євгена Клопотенка

Коли настає сезон баклажанів, водночас з ним з’являється питання: що з них готувати? Простим рецептом смажених чи маринованих вже нікого не здивуєш, а нові ідеї знайти непросто.

Теплий салат з баклажанами

Салати не завжди подаються холодними, в цьому переконує Євген Клопотенко. Вони можуть бути своєрідною "подушкою" під м’ясо чи рибу, а тому іноді подаються теплими.

Саме салат з баклажанами та помідорами смакують у теплому вигляді. Кухар запевняє, що страва дуже ароматна і смачна навіть без м’ясних чи рибних додатків.

Інгредієнти

700 г баклажанів (2 середніх)

2 ст. л. олії

сіль за смаком

1 солодкий перець

2-3 помідора

1/2 ч. л. коріандру

1/2 ч. л. хмелі-сунелі

1/2 шт. червоної цибулі

2 ст. л. гірчиці у зернах

Спосіб приготування

Баклажани помийте, почистіть від шкірки та поріжте прямокутними шматочками до 1 см товщиною. Посмажте їх на 2 ст. л. олії протягом 3-5 хв та посоліть за смаком. Солодкий перець поріжте соломкою та додайте до баклажанів. Смажте ще 5 хв. Поріжте помідори на шматочки і додайте до овочів. Також додайте коріандр, хмелі-сунелі і перемішайте. Овочі викладіть у глибоку тарілку, додайте порізану соломкою червону цибулю та заправте 2 ст. л. гірчиці у зернах.

Тушковані баклажани з грибами

Якщо вам подобаються прості в приготуванні страви, то тушковані баклажани з грибами точно для вас. Та попри це, вони ще вражають насиченим і цікавим смаком. Баклажани надають страві легкої текстури, а гриби насичують ароматом і додають поживності.

Клопотенко говорить, що цей рецепт підходить як для приготування повноцінного обіду чи вечері, так і для гарніру.

Інгредієнти

400 г баклажанів

1 цибулина

300 г печериць або глив

2 зубчики часнику

3 ст. л. олії

1/2 ч. л. солі

1/2 ч. л. коріандру

Спосіб приготування

Баклажани помийте та наріжте чверть кільцями. Почистіть цибулину і також наріжте чверть кільцями. Гриби наріжте начетверо, а часник пропустіть через прес. Розігрійте пательню та налийте на неї олію. Обсмажте баклажани та цибулю протягом 2-3 хвилин, а потім додайте до них гриби і часник. Смажте страву протягом 20 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте сіль, коріандр та тушкуйте протягом 2-3 хвилин.

Подавати страву треба гарячою, додавши кріп чи лимонний сік за бажанням.

Баклажани парміджано

Ця страва дуже схожа на лазанью своїми італійськими нотками. Проте в ній немає м’яса, тому смакуватиме навіть вегетаріанцям. Баклажани готуються з сиром, соусами та ароматними спеціями. Якщо хочеться смаків Італії, вам варто спробувати цю страву.

Інгредієнти

800 г баклажанів

1/2 ч. л. солі

5-6 ст. л. олії

450 г томатів пелаті

2 ст. л. томатної пасти

1 зубчик часнику

1/2 ч. л. орегано

1/3 ч. л. цукру

200 г моцарели

50 г пармезану

Спосіб приготування

Баклажани помийте та наріжте слайсами вздовж. Присоліть їх і дайте трішки постояти. Увімкніть духовку розігріватися до 190 градусів. Розігрійте пательню з олією та обсмажте баклажани до рум’яності з двох боків протягом 3-4 хвилин з кожного. Додавайте олію, коли вона всотуватиметься в баклажани.

Перебийте томати пелаті у блендері, додайте томатну пасту, подрібнений часник, оре гано та цукор. Перемішайте та проваріть 2-3 хвилини на середньому вогні. Натріть моцарелу та пармезан у різні ємності. У керамічну форму для випікання розміром приблизно 22 на 23 см викладіть шарами баклажани, томатний соус, моцарелу, потім знову доки не використаєте всі інгредієнти. На верхній шар не кладіть моцарелу.

Запікайте баклажани 20 хвилин. Потім дістаньте їх, притрусіть натертим пармезаном і допечіть впродовж іще 10 хвилин.

Подавайте страву гарячою.

Рулетики з баклажанів з корейською морквою

Клопотенко радить не забувати про рулетики з баклажанів, бо в них можна цікаво поєднувати продукти. А ще вони дуже смачні, симпатичні і прості в приготуванні. До того ж шеф-кухар стверджує, що саме рулетики допоможуть вам не псувати продукти. Наприклад, приготували багато моркви по-корейськи, а їсти її вже несила. На допомогу приходить рецепт рулетиків з баклажанів і корейською морквою.

Інгредієнти

2 баклажани (приблизно 450-500 г)

4 ст. л. олії для смаження

280-300 г моркви по-корейськи

Спосіб приготування

Баклажани помийте, просушіть паперовим рушником і наріжте тонкими повздовжніми смужками. У вас вийде приблизно 14-15 скибочок. Розігрійте пательню з олією і обсмажте першу партію баклажанів з обох боків до золотавого кольору.

Готові баклажани викладайте на тарілку застелену паперовим рушником, щоб він всотав зайвий жир. Потім обсмажте другу частину баклажанів. Викладіть на кожну скибочку з товщого краю приблизно 15-20 г моркви та закрутіть, формуючи рулетики.

Баклажани в аджиці

Щоб на зиму зберегти смаки і кольори овочів, Клопотенко пропонує поєднати їх в банці. Саме це дозволяє зробити рецепт пікантних баклажанів в аджиці. Страва універсальна, адже підходить як соус до м’яса та гарнірів, так і начинка для сендвічів.

Шеф-кухар запевняє, що навіть звичне картопляне пюре заграє новими барвами, якщо поєднати його з баклажанами в аджиці.

Інгредієнти

6 шт. томатів сливок

3 шт. солодкого перцю

6 зубчиків часнику

2 шт. гострого перцю

6 шт. маленьких баклажанів

200 мл рослинної олії

3 ст. л. цукру

100 мл оцту столового 9 %

2 ст. л. солі

3 лаврових листки

7 горошин перцю

Спосіб приготування

Підготуйте овочі: добре помийте та висушіть паперовим рушником, томати розріжте навпіл, перець очистіть від насіння та плодоніжки. Томати, солодкий перець та гострий перець перекрутіть крізь м'ясорубку. Баклажани наріжте кружальцями (товщиною 1, 5 см) та трохи посоліть. Перекручену суміш перелийте в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до неї нарізані баклажани, сіль, олію, цукор, лаврові листки і горошинки перцю. Перемішайте і варіть на маленькому вогні протягом 15 хвилин.

Вичавіть до овочевої маси часник і налийте оцет. Перемішайте і варіть протягом 5 хвилин. Простерилізуйте банки та кришки. Розлийте баклажани з аджикою у стерилізовані банки та закрутіть кришки. Дайте банкам охолонути, а потім переставте у прохолодне темне місце.