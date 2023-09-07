Як зрозуміти, що пляшкова вода з магазину якісна та безпечна: основні ознаки

Якість і безпечність питної води є одним із факторів здоров’я та санітарного благополуччя населення. Зокрема, на пляшках з водою повинна бути вказана певна інформація.

На що звернути увагу при купівлі пляшкової води в магазині, повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

Що має бути вказано

Українцям нагадали, що показники якості питної води повинні відповідати Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затвердженим наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400.

Відповідно до наказу, питна вода повинна бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

При купівлі бутильованої питної води варто звернути увагу на етикетку, де має бути обов’язково зазначена наступна інформація:

"Вода питна", її назва, вид (оброблена, необроблена), штучно-мінералізована, штучно-фторована, штучно-йодована, з оптимальним вмістом мінеральних речовин, газована (сильно-, середньо-, слабо-) чи негазована

склад ("вода питна" та перелік речовин, зокрема консервантів, макро- та мікроелементів)

фактичні значення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу води

умови зберігання

об'єм тари

дата виготовлення та дата закінчення строку придатності

найменування, місцезнаходження та телефони виробника

місце виготовлення води

вид вихідної води, місцезнаходження підземного джерела питного водопостачання та номер і глибина свердловини

номер партії виробництва

назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води

Важливо, якщо ви купуєте або берете воду в пунктах розливу, то зазначена вище інформація повинна бути викладена на інформаційному листі, який має бути розміщений на видному місці.

Що варто знати про воду

Фасована вода

До цієї води відноситься мінеральна (отримана з підземного джерела, яка е піддавалась зміні та впливу, містить багато мінералів, зокрема магній та кальцій). Мінеральні води є столові, лікувально-столові і лікувальні води.

В питній воді дотримані норми мінерального та бактеріологічного складу.

Фасовані води можуть бути негазовані та газовані (в які додають вуглекислий газ). Також є ароматизовані - це вода з цукром або штучними підсолоджувачами, яка містить натуральні або штучні ароматизатори.

Вода з-під крана

Сюди відноситься вода з водойми або свердловин, очищена від шкідливих речовин, таких як бактерії, грибки та паразити і контрольована владою міста.

Дистильована

Це вода, яку кип’ятять, а пара збирається та конденсується назад у рідину.

Вода з криниці

Така вода надходить прямо з-під землі, вона неочищена і несе в собі низку ризиків, якщо її не перевіряти.