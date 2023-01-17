На що потрібно звертати увагу при купівлі продуктів: список важливих дій

На що дивитись у магазині

Термін придатності

Нутриціолог каже, що чим довший термін, тим більше консервантів там використано.

Зокрема, то, як вказується термін придатності товару на етикетці, залежить від того, скільки часу він може зберігатися. На продуктах з придатністю до 72 годин мають бути вказані час, день і місяць. На продуктах, що зберігаються від 72 годин до 30 діб - день, місяць і рік.

Добавки з позначкою Е

Важливо, що не всі добавки з позначкою Е небезпечні. Перевірити це можна у додатку "Е-добавки" і контролювати до якої категорії безпечності вона належить.

Вид олії чи жирів

Якщо це рафінована/гідрогенізована олія, модифікований/кулінарний жир, спред, жир спеціального призначення - це трансжири. Вони негативно впливають на організм.

Кількість цукру

Експерт радить дивитись на якому місці зазначено цей компонент. Якщо це печиво і цукор вказано на другому місці - значить його там дуже багато.

До того ж виробники часто ховають цукор під такими назвами, як: цукрова пудра, інвертний сироп, кристалізований сік винограду, мальтодекстрин, фруктовий концентрат, крохмальна патока тощо.

"Не забуваємо, що кокосовий цукор, тростинний цукор - це також цукор", - йдеться у повідомленні.

Наявність ароматизаторів

Необхідно віддавати перевагу натуральним.

Наявність алергенів

Особливо важливо на це звертати, якщо цю продукцію купляєте для дітей або ви є алергиком.

Позначка "organic", "без цукру", "для дітей", "біо", "еко", "фітнес" не є маркерами безпечної продукції.

Енергетичну цінність продукції

За цим варто стежити людям, які слідкують за кількістю спожитих калорій.