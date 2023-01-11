Як економити на продуктах: дієві поради, які збережуть ваші гроші

Ви теж за собою помічали, що багато часу витрачаєте на здійснення щоденних покупок? Цей процес легко оптимізувати, якщо дотримуватись кількох принципів організації походу у супермаркет. Це збереже не тільки ваш час, а ще й суттєво допоможе зекономити гроші.

Як правильно спланувати свої покупки, щоб це було вигідно й економно, розповіли на сторінці Instagram .

Як економити на покупках продуктів

Сплануйте меню на 1-2 тижні. Спершу це може видатись складною справою, проте трохи попрактикувавшись весь процес у вас займатиме 20-30 хвилин. Пів години планування позбавлять вас думок перед сном про те, що ж завтра приготувати.

Ведіть постійний список продуктів, які вам потрібно купити. Дослідження показали що покупки без списку, можуть призводити до того, що покупець витратить більше коштів ніж планувалося до поїздки в супермаркет.

Подивіться акційні пропозиції в вашому супермаркеті. Нічого поганого не станеться якщо ви купите по акції те, що ви і так збиралися купувати. Але все ж варто дивитися на терміни придатності їжі.

Не ходіть до магазину, якщо втомилися, голодні або поспішаєте. Так ви з більшою ймовірністю будете приймати імпульсивні рішення про покупку продуктів.

При здійсненні покупок дуже важливо не купувати більше продуктів, ніж зможете з’їсти.

Також варто купувати продукти з тривалим терміном зберігання невеликими гуртовими партіями.

Варто відмовитись від продуктів у щільній упаковці - таке упакування зазвичай дорого коштує. І чим щільніша упаковка, тим дорожче вартість продукту.

Купуйте мінімально оброблені продукти, частіше готуйте вдома - така їжа і корисніша, і смачніша.

Користуйтеся дисконтними картами та беріть участь в розпродажах.

Дотримуйтесь цих простих порад і вони допоможуть вам заощадити гроші та час на покупках продуктів та приготуванні їжі.