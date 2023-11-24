На що потрібно звернути увагу при купівлі взуття в магазині, щоб вберегти гроші

На що звернути увагу

Перше, про що має подбати продавець та звернути увагу покупець - це належне маркування взуття. Окрім наявності обов’язкової інформації про товар, що регламентується статтею 15 Закону України "Про захист прав споживачів", на маркуванні взуття обов’язковою має бути інформація про три основні складові, а саме: матеріал верху, підкладки й устілки, а також підошви.

В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та догляду за ним, а також стосовно гарантійних зобов’язань продавця (виробника).

У разі невідповідності маркування взуття буде вжите обмежувальні (корегувальні) заходи відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Гарантія на взуття

Стосовно гарантійного терміну на придбане взуття, варто пам’ятати, що згідно з частиною 3 статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів", на сезонні товари гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону.

Також встановлено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону:

зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня

весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада

літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня

Споживачам потрібно знати, що гарантія не поширюються у таких випадках: