Що посадити в кінці квітня, щоб отримати урожай вже у червні

Квітень - ідеальний місяць для посадки раннього городу. Земля вже прогріта, і багато рослин готові до росту, щоб дати урожай вже у червні.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька рослин для посадки у квітні, щоб вас порадував ранній урожай.

Шпинат

Шпинат росте напрочуд швидко, і вже за 3-4 тижні можна збирати молоді листочки. Він витримує невеликі морози до -5°C, що робить його ідеальним вибором для квітневих посівів.

Щоб зібрати декілька врожаїв до червня, сійте шпинат у кілька етапів з інтервалом 10 днів. Для кращої схожості замочіть насіння перед посівом на кілька годин. Молоді листки шпинату чудово підходять до салатів, смузі чи гарнірів.

Рукола

Рукола - ще одна швидка рослина, яка дозріває за 25-30 днів. Її характерний пряний смак робить її фаворитом весняних салатів. Висівайте насіння негусто, щоб листя не було занадто дрібним.

Якщо очікуються заморозки, накрийте грядки агроволокном. Для безперервного збору можна сіяти руколу кількома хвилями до початку літа.

Редиска

Редиска - одна з найулюбленіших ранніх культур, дозріває вже через 18-30 днів. Обираючи сорти різного кольору, можна прикрасити салати яскравими фарбами. Головне - не зловживати азотними добривами, щоб не виросло лише листя.

Висівати редиску можна кількома хвилями, щоб продовжити сезон збору. При очікуваних заморозках грядки також краще накрити.

Редис - весняна рослина, яка швидко росте та радує смаком (фото: Freepik.com)

Листковий салат

Листковий салат готовий до збору вже через 3-5 тижнів після посіву. Він добре витримує прохолоду, однак краще прикривати його агроволокном у разі нічних похолодань.

Салат росте швидко, тому варто сіяти його партіями кожні два тижні. Найкраще він почувається у легких ґрунтах із помірною вологістю. Соковите листя ідеально підходить до легких весняних страв.

Ультрарання картопля

Щоб зібрати молоду картоплю до літа, обирайте ультраранні сорти. Садити її варто тоді, коли температура ґрунту досягне не менше 8°C.

Молоді паростки слід прикривати в разі нічних заморозків, оскільки вони чутливі до холоду. Догляд передбачає регулярне підгортання та помірний полив. Уже в червні можна викопати перші ніжні бульби.

Кріп, петрушка і кінза

Ці пряні трави - незамінні на кухні і швидко ростуть після посіву. Щоб пришвидшити проростання, насіння рекомендується замочити на добу. Посів можна повторювати кожні 10-15 днів для безперервного збору.

Зелень добре переносить легкі весняні холоди, але в посушливу погоду потребує регулярного поливу. Вже в червні можна готувати смачні страви зі свіжою зеленню власного городу.