Що покласти під ялинку жінці: топ-16 варіантів

Новорічні свята - це чудова нагода порадувати своїх близьких і зробити подарунок, який викличе справжню радість. Вибір подарунка для жінки перш за все залежить від її інтересів, але існують варіанти, які значно спрощують пошук.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку подарунків, які можна зробити жінці на зимові свята.

Ювелірні прикраси

Це вічна класика, яка ніколи не виходить з моди. До того ж нині майстри все більше відтворюють традиційні українські гердани, силянки та намиста. Якщо жінка любить прикраси, оберіть сережки, кулон, браслет або кільце, яке підкреслить її індивідуальність.

Теплий плед або ковдра

Зимові свята - це час для затишку. М'який плед або ковдра стане чудовим подарунком для жінки на зимові свята.

Ексклюзивні речі ручної роботи

Вироби ручної роботи завжди цінуються особливо - це ексклюзив, який підкреслить індивідуальність. Це може бути картина, прикраса, або навіть предмет інтер'єру.

Парфуми

Аромат навіює спогади. Новий парфум може стати символом ваших спільних моментів. Якщо ви не впевнені, який аромат полюбляє жінка, можна подарувати парфумований набір, бокс для створення ароматів або подарунковий сертифікат на майстер-клас зі створення парфумів власноруч.

Абонемент на заняття спортом

Якщо вона займається спортом, абонемент на йогу, пілатес або інший вид спорту буде не лише корисним, але й дуже бажаним подарунком для жінки до новорічних свят.

Гаджети

Сучасні жінки цінують зручність, яку приносять в життя гаджети. Смарт-годинник, бездротові навушники, електронна книга будуть чудовими варіантами.

Косметика

Якщо жінка експериментує з макіяжем та створює яскраві образи, набір якісної косметики або подарунковий сертифікат - доречний подарунок до багатьох свят..

Курси або майстер-класи

Якщо ваша знайома, родичка або обраниця захоплюється рукоділлям, кулінарією або іншими хобі, подаруйте їй курс або майстер-клас. Крім цього, наразі можна знайти курси для розвитку професійних навичок, що стане чудовим подарунком для амбітної жінки.

Подорож

Іноді враження від проведеного часу разом - найкращий подарунок для жінки. Організуйте романтичну подорож або подаруйте сертифікат на відпочинок.

Що подарувати жінці на Новий рік (ілюстративне фото: Freepik)

Рослини в горщику

Якщо жінка любить рослини і створює вдома сад або оранжерею, можна подарувати квіти або мініатюрні дерева в горщику. В цьому випадку рослини не тільки прикрасять інтер'єр, але й піднімуть настрій.

Абонемент у спа-салон

Абонемент на спа-процедури або масаж може стати прекрасним відпочинком для жінки. Подаруйте їй можливість розслабитися і відновити сили.

Набір для ванни

Ароматичні свічки, піна для ванни, бомбочки - словом, все для релаксу, може стати чудовим подарунком для жінки, яка любить такий відпочинок після важкого дня, але не в захваті від спа-салонів.

Книга

Якщо ваша обраниця, родичка або знайома любить читати, подаруйте їй книгу її улюбленого автора або твір, який вона прагнула придбати. Пам'ятайте, що не варто обмежуватися лише художніми книгами - дехто в захваті від біографічних творів або науково-популярної літератури.

Техніка для здоров'я та краси

Фен для волосся, плойка, масажер для обличчя та інші високотехнологічні пристрої для догляду за собою - популярні подарунки жінці на зимові свята. Вибраний відповідно до вподобань обраниці, такий подарунок буде виявом турботи.

Подарунковий сертифікат у її улюблений магазин

Це універсальний подарунок для жінки, який дозволить їй самостійно вибрати те, що їй до вподоби.

Набір для чаю або кави

Для поціновувачок гарячих напоїв можна підібрати потужну кавомашину або гарний набір чашок, доповнивши його якісним чаєм чи кавою.