Что положить под елку женщине: топ-16 вариантов

Новогодние праздники - это прекрасная возможность порадовать своих близких и сделать подарок, который вызовет настоящую радость. Выбор подарка для женщины прежде всего зависит от ее интересов, но существуют варианты, которые значительно упрощают поиск.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку подарков, которые можно сделать женщине на зимние праздники.

Ювелирные украшения

Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. К тому же сейчас мастера все больше воспроизводят традиционные украинские герданы, силянки и ожерелья. Если женщина любит украшения, выберите серьги, кулон, браслет или кольцо, которое подчеркнет ее индивидуальность.

Теплый плед или одеяло

Зимние праздники - это время для уюта. Мягкий плед или одеяло станет отличным подарком для женщины на зимние праздники.

Эксклюзивные вещи ручной работы

Изделия ручной работы всегда ценятся особенно - это эксклюзив, который подчеркнет индивидуальность. Это может быть картина, украшение, или даже предмет интерьера.

Духи

Аромат навевает воспоминания. Новый парфюм может стать символом ваших совместных моментов. Если вы не уверены, какой аромат любит женщина, можно подарить парфюмированный набор, бокс для создания ароматов или подарочный сертификат на мастер-класс по созданию духов собственноручно.

Абонемент на занятия спортом

Если она занимается спортом, абонемент на йогу, пилатес или другой вид спорта будет не только полезным, но и очень желанным подарком для женщины к новогодним праздникам.

Гаджеты

Современные женщины ценят удобство, которое приносят в жизнь гаджеты. Смарт-часы, беспроводные наушники, электронная книга будут отличными вариантами.

Косметика

Если женщина экспериментирует с макияжем и создает яркие образы, набор качественной косметики или подарочный сертификат - уместный подарок ко многим праздникам.

Курсы или мастер-классы

Если ваша знакомая, родственница или избранница увлекается рукоделием, кулинарией или другими хобби, подарите ей курс или мастер-класс. Кроме этого, сейчас можно найти курсы для развития профессиональных навыков, что станет отличным подарком для амбициозной женщины.

Путешествие

Иногда впечатления от проведенного времени вместе - лучший подарок для женщины. Организуйте романтическое путешествие или подарите сертификат на отдых.

Что подарить женщине на Новый год (иллюстративное фото: Freepik)

Растения в горшке

Если женщина любит растения и создает дома сад или оранжерею, можно подарить цветы или миниатюрные деревья в горшке. В этом случае растения не только украсят интерьер, но и поднимут настроение.

Абонемент в спа-салон

Абонемент на спа-процедуры или массаж может стать прекрасным отдыхом для женщины. Подарите ей возможность расслабиться и восстановить силы.

Набор для ванны

Ароматические свечи, пена для ванны, бомбочки - словом, все для релакса, может стать отличным подарком для женщины, которая любит такой отдых после тяжелого дня, но не в восторге от спа-салонов.

Книга

Если ваша избранница, родственница или знакомая любит читать, подарите ей книгу ее любимого автора или произведение, которое она стремилась приобрести. Помните, что не стоит ограничиваться только художественными книгами - некоторые в восторге от биографических произведений или научно-популярной литературы.

Техника для здоровья и красоты

Фен для волос, плойка, массажер для лица и другие высокотехнологичные устройства для ухода за собой - популярные подарки женщине на зимние праздники. Выбранный в соответствии с предпочтениями избранницы, такой подарок будет проявлением заботы.

Подарочный сертификат в ее любимый магазин

Это универсальный подарок для женщины, который позволит ей самостоятельно выбрать то, что ей нравится.

Набор для чая или кофе

Для любительниц горячих напитков можно подобрать мощную кофемашину или красивый набор чашек, дополнив его качественным чаем или кофе.