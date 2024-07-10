Що подивитися за вихідні: 7 захоплюючих мінісеріалів з насиченим сюжетом

Коли вони нас побачать

Це вражаючий мінісеріал з 4 епізодів, заснований на подіях, що відбулися у 1989 році. Сюжет розповідає історію п'яти юнаків з Гарлема, афроамериканців та латиноамериканців, яких несправедливо звинуватили та засудили за жорстоке зґвалтування білої жінки в Центральному парку Нью-Йорка. Серіал досліджує теми расизму та упередженості.

Та, що вибула

Цей серіал налічує 8 епізодів і заснований на реальній історії Елізабет Холмс, очільниці компанії “Theranos”. Серіал розповідає про зліт та падіння революційної фірми з розробки аналізів крові, яка обіцяла змінити світ медицини.

Молода та амбітна жінка змогла залучити мільярди доларів інвестицій від венчурних капіталістів та відомих діячів, однак все це було побудовано на обмані. "Вибула" досліджує теми амбіцій, обману та жаги влади.

Голлівуд

"Голлівуд" - це 7-епізодний мінісеріал, створений Райаном Мерфі та Іеном Бреннаном, який розповідає про темну сторону блискучого світу Голлівуду 1940-х років.

Сюжет обертається навколо групи амбітних акторів, режисерів та сценаристів, які прагнуть досягти успіху в кіноіндустрії. Однак їхні мрії стикаються з жорстокою реальністю сексизму, расизму, гомофобії та безжальної конкуренції.





Зсередини

В цьому серіалі усього 4 епізоди, проте історія, створена легендарним Стівеном Моффатом, змусить вас проживати кожен з них. Сам сюжет розгортається навколо трьох не пов'язаних між собою людей.

Серед них: американський в'язень, засуджений до страти, який володіє дивовижною здатністю розгадувати злочини, англійська журналістка, яка розслідує зникнення свого чоловіка та вікарій невеликого містечка, який приховує темну таємницю.

Долі трьох переплітаються, коли вони стикаються з загадковим злочином, який кидає виклик їхнім уявленням про реальність.

11.22.63

Стрічка з 8 епізодів заснована на однойменному романі Стівена Кінга. У центрі сюжету шкільний вчитель англійської мови, який знаходить портал, що веде до 1960 року.

З допомогою свого друга він вирішує запобігти вбивству президента Джона Ф.Кеннеді, яке сталося 22 листопада 1963 року. Вчитель переїжджає до Далласа, штат Техас, де він знайомиться з молодою жінкою, яка стає його союзницею в цій небезпечній місії.

Місіс Вілсон

Трьох-епізодний мінісеріал, заснований на реальній історії Елісон Вілсон, дружини британського шпигуна Алека Вілсона. Що цікаво, головну роль блискуче зіграла Рут Вілсон, яка є реальною онучкою головної героїні. Сюжет розгортається у 1960-х роках, коли Елісон, щаслива домогосподарка, дізнається про раптову смерть свого чоловіка.

Незабаром вона стикається з шокуючою правдою: Алек не був тим, ким вона його вважала. Виявляється, він вів подвійне життя, працюючи шпигуном на британську розвідку. Охоплена горем та плутаниною, Елісон вирішує розкрити таємниці життя свого чоловіка.

Чорний птах

6-епізодний мінісеріал, заснований на автобіографічному романі Джеймса Кіна. Події відбуваються у 1990-х роках і розповідають про молодого хлопця, який потрапляє за ґрати за торгівлю наркотиками.

Засуджений на десять років, Джиммі отримує несподівану пропозицію: якщо він зможе здобути зізнання від Ларрі Холла, підозрюваного у серійних вбивствах, він буде звільнений. Джиммі погоджується на цю небезпечну угоду і проникає у світ Ларрі, щоб здобути його довіру.