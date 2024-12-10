Що подивитися в кіно: 5 прем'єр цього тижня, які подарують незабутні враження

Цього тижня на екрани українських кінотеатрів вийдуть фільми, які обговорюватимуть всі - від драматичних байопіків до українських комедій "про наболіле".

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас добірку з п’яти найцікавіших прем’єр, які можна буде дивитися з 12 грудня.

"СуперТАТУСЬ"

Зворушлива французька комедія. Головний герой, Том, - успішний стендап-комік, який більше звик до сцени, ніж до казок на ніч. Однак коли суд призначає його опікуном власного сина, його безтурботне життя кардинально змінюється.

"Збори ОСББ"

Нова актуальна українська комедія з Ольгою Сумською, Женею Яновичем та іншими зірками. Фільм розповідає про жителів багатоповерхівки, які збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератору на зиму. Однак його потужності на всіх не вистачить, а питання "кого залишити без тепла?" загострює старі конфлікти між сусідами...

"Мати Христа"

Новий погляд на історію життя Діви Марії, яка після божественного знамення про народження Сина Божого була змушена тікати зі своїм чоловіком від переслідування римських легіонерів, яких наслав цар Ірод, стурбований пророцтвом про своє швидке падіння.

"Месьє Азнавур"

"Месьє Азнавур" - це захоплива кінострічка, яка розповідає історію життя одного з найвидатніших французьких співаків - Шарля Азнавура. Фільм охоплює значну частину його життєвого шляху, починаючи з непростої юності, закінчуючи його світовим визнанням. Читайте також 4 причини подивитися фільм про легендарного шансоньє.

"Будинок нечисті"

Психологічний трилер з елементами жахів, який тримає в напрузі від початку до кінця. Фільм розповідає історію молодої жінки Емми, яка, рятуючись від жорстокого вітчима, влаштовується доглядальницею до літньої божевільної пані Бєлової. З першого погляду, все здається спокійним, але з часом Емма починає помічати дивні речі, що відбуваються в домі:..