Що подарувати на День вчителя: 10 недорогих, але душевних подарунків

День вчителя - це особливе свято, коли ми маємо можливість висловити вдячність тим, хто вкладає душу в наших дітей. А який же подарунок обрати, щоб він був приємним, недорогим, але запам'ятався надовго?
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує для вас 10 душевних ідей, які точно сподобаються вашим вчителям.
Це може бути чашка з фотографією класу, блокнот з вигравіруваним ім'ям, або навіть картина з побажаннями. Такий подарунок покаже, що ви доклали зусиль, щоб зробити його особливим і вчитель або вчителька точно його зацінить.
Книжка з педагогіки, стильний органайзер для столу, або якісний набір ручок - все це буде корисним у повсякденній роботі вчителя.
Це класичний, але завжди приємний варіант. Можна скласти оригінальну композицію з квітів та додати до неї коробку смачних цукерок. До слова, зараз ще й популярні букети із солодощів, які коштують не так і дорого, але приємних вражень від них - море!
Це дасть можливість вчителю самому обрати те, що йому дійсно потрібно. І повірте, педагог точно не буде проти такого подарунка.
Якщо ви маєте талант до рукоділля, то можете створити для вчителя унікальний подарунок своїми руками. Це може бути вишита картина, в'язаний шарф, або навіть саморобна свічка.
Це відмінний подарунок особливо для молодих вчителів, які прагнуть постійно розвиватися.
Театр, концерт, або виставка - чудовий спосіб відпочити та отримати нові враження. Але бажано перед цим дізнатися про вподобання вчителя, адже педагогу в літах може не дуже сподобатися концерт гурту "Сокира Перуна", а молодому вчителю може бути не дуже комфортно на концерті ВІА "Кобза".
Такий подарунок згідно з експертами по фен-шуй символізує життя, розвиток і зростання. Але обирайте таку рослину, з якою буде небагато мороки.
Приємний аромат допоможе створити затишну атмосферу вдома у вчителя і розслабитися після напруженого робочого дня.
Не забувайте, що найкращий подарунок - це щирі слова вдячності. Напишіть лист або листівку, в якій ви висловите свою повагу і подяку за все, що вчитель зробив для вас або ваших дітей.
Раніше ми писали про те, які 7 речей не варто дарувати жінці.
А ще розповідали про те, які квіти не варто дарувати вчителям.