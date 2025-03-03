Що подарувати на 8 березня: топ-15 найкращих гаджетів для коханої

Багатофункціональна паличка для догляду за шкірою Solawave 4-в-1 Radiant Renewal

Ціна: 6500 гривень

Solawave - це портативна паличка, що використовує червоне світло для зменшення зморшок і тонких ліній, поліпшення тону і текстури шкіри, а також стимулювання вироблення колагену.

За допомогою гаджета ви отримаєте зменшення набряклості та легкий ліфтинг. Вранці це особливо корисно, тому що допомагає позбутися зайвої рідини, що накопичилася за ніч.

Solawave 4-в-1 Radiant Renewal

Розумний сад Click and Grow

Ціна: 4 999 гривень

Немає місця для городу? Не проблема. Ця система для вирощування рослин у приміщенні дає змогу легко вирощувати зелень і трави для кулінарних експериментів. Гідропонна грядка, керована через додаток, повністю автоматизована, що робить процес максимально простим і практично безпомилковим.

Розумний сад Click and Grow

Лазерний прилад для видалення волосся Ulike

Ціна: 13 999 гривень

Цей популярний лазерний епілятор для домашнього використання коштує набагато дешевше за салонні процедури, але вже за кілька тижнів позбавляє небажаного волосся - на пахвах, ногах і навіть у зоні бікіні.

Лазерний прилад для видалення волосся Ulike

Розумне кільце Oura Ring 4

Ціна: 14 999 гривень

Цей непомітний гаджет, доступний у п'яти металевих відтінках, відстежує сон, активність і частоту серцевих скорочень, допомагаючи контролювати стан здоров'я.

Oura Ring надає детальну аналітику сну, яка допоможе вам скорегувати режим відпочинку і поліпшити якість сну.

Oura Ring 4

Будильник Hatch Restore 2 з імітацією світанку

Ціна: 8 300 гривень

Цей розумний будильник допоможе легко прокидатися вранці - він поступово збільшує яскравість світла в кімнаті перед сигналом, створюючи природний ефект пробудження.

А вночі він може використовуватися як звуковий гаджет, створюючи розслаблюючу атмосферу перед сном.

Hatch Restore 2

Зволожувач повітря Canopy Humidifier Starter Set

Ціна: 8 600 гривень

У сухі зимові місяці цей стильний зволожувач стане незамінним помічником. Він не створює надмірної вологості, працюючи за спеціальною технологією, яка підтримує комфортний рівень вологості в приміщенні.

Canopy Humidifier Starter Set

Професійний паровий апарат для обличчя Dr. Dennis Gross Skincare Pro

Ціна: 9 570 гривень

Як спа-процедура в домашніх умовах, цей гаджет використовує пар для глибокого очищення пор, зволоження шкіри і поліпшення кровообігу.

Dr. Dennis Gross Skincare Pro

Прилад для догляду за шкірою Therabody TheraFace Pro

Ціна: 17 550 гривень

Цей унікальний б'юті-гаджет від Therabody оснащений чотирма різними насадками, які забезпечують точковий масаж обличчя, шиї та шкіри голови. Він допомагає очищати шкіру, знімати напругу, покращувати кровообіг і зменшувати набряклість одночасно. У комплект також входять насадки для світлотерапії з червоним і синім світлом.

Therabody TheraFace Pro

Стартовий набір NuFace Mini Microcurrent Facial Device

Ціна: 9 300 гривень

Цей гаджет використовує мікроструми для тонусу і підтяжки м'язів обличчя, а також зменшує зморшки і тонкі лінії.

NuFace Mini Microcurrent Facial Device

Камера для домашніх тварин Petcube Cam

Ціна: 1 999 гривень

Якщо найбільше турбує розлука з вихованцем під час роботи або подорожей, ця розумна камера - ідеальне рішення. Вона дає змогу спостерігати за улюбленцем, грати з ним і навіть розмовляти, перебуваючи в будь-якій точці світу.

Petcube Cam

Розумний годинник Apple Watch Series 9

Ціна: 16 999 гривень

Новітній розумний годинник Apple Watch - це не тільки стильний аксесуар, а й просунутий фітнес-трекер. Він отримав оновлені функції моніторингу здоров'я, включно з аналізом сну і жіночого циклу. У смарт-годиннику є додаток для усвідомленості, де можна записувати свій настрій та емоції.

Apple Watch Series 9

Масажний пістолет TheraGun Sense

Ціна: 16 590 гривень

Ця версія оснащена чотирма насадками з різною інтенсивністю, які допомагають позбутися м'язової напруги і відновитися після тренувань. Це чудовий гаджет для активних людей, яким не хочеться витрачати гроші на дорогі масажі.

TheraGun Sense

LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Ціна: 24 080 гривень

Маска для світлотерапії з червоним і синім світлом DRx SpectraLite FaceWare Pro швидко завоювала популярність у соцмережах, адже дуже зручно сидить на обличчі й не викликає дискомфорту.

LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Розумний кухоль Ember Smart Mug

Ціна: 8 580 гривень

Ідеальний подарунок як для зайнятої мами, так і для офісного працівника. Цей розумний кухоль підтримує ідеальну температуру напою протягом 90 хвилин. Вона нагріває каву або чай до 51-63 градусів за Цельсієм і сигналізує LED-індикатором, коли напій готовий до вживання. Це багатофункціональний аксесуар, який швидко стає незамінним.

Ember Smart Mug

Аерогриль Cosori Air Fryer Pro

Ціна: 4 999 гривень

Біла побутова техніка зустрічається не так вже й часто, але ця модель поєднує стиль і функціональність. Компактний аерогриль не тільки має чудовий вигляд на кухонній стільниці, а й дає змогу швидко готувати хрусткі страви з мінімальною кількістю олії. Ідеально для тих, хто цінує красу і зручність у побуті.

Аерогриль Cosori Air Fryer Pro

Вас може зацікавити:

14 найкращих подарунків, про які мріє кожен поціновувач музики

Вчені з'ясували, коли та чому люди почали дарувати подарунки

14 крутих подарунків, які порадують будь-якого геймера