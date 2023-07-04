"Що за пекло ви створили?": у Полтаві дітям показують ледь живих черепах у пересувному зоопарку

У Полтаві з'явилася пересувна виставка "Світ черепах". Дітям та дорослим пропонують подивитися на ледь живих черепах у брудному акваріумі та дозволяють бити тварин.

Моторошне відео опублікувала на своїй сторінці в TikTok Світлана Мирна. І на ситуацію вже відреагували на UA Animals.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно, що величезна черепаха сидить у брудному акваріумі й на вигляд незрозуміло, чи жива вона взагалі. Крім того, у відкритих вольєрах діти б'ють черепах.

"Прошу всіх небайдужих звернути увагу на неподобство у м. Полтава. Я вважаю, що це знущання з тварин. ТРЦ Київ, 4 поверх, Світ черепах. Моторошно від того, що таке взагалі існує. Діти б'ють по черепахах у відкритих вольєрах, а в закритому акваріумі черепаха навіть не може розвернутися нормально. Що за пекло ви створили?" – пише Світлана Мирна.

На відео відреагували в UA Animals та повідомили, що подають заяву на пересувну виставку "Світ черепах".

"Ми подивилися відео - і це повний треш. Бруднющий тісний акваріум - навіть не знаємо, чи жива черепаха, яка в ньому сидить. А в загородці тварини повзають по брезенту й змушені терпіти торкання дикунів-людей. Так, ми подаємо в поліцію на організаторів цього "шоу" і намагатимемося притягнути їх до відповідальності", - заявили зоозахисники.

Також вони звернулися до батьків, які ведуть дітей милуватися цим трешем.

"Головне питання - до всіх цих батьків, які платять гроші та ведуть своїх дітей знущатися з тварин: нафіга ви це робите? Якщо ви дійсно хочете познайомити дитину з дикою природою, почитайте з нею книжку або подивіться фільм про те, де і як дійсно повинні жити черепахи! Ні черепахам, ні будь-яким іншим диким тваринам не місце в неволі - ні в торгових центрах, ні в зоопарках!" - зазначають в UA Animals.