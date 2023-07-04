"Что за ад вы создали?": в Полтаве детям показывают едва живых черепах в передвижном зоопарке

В Полтаве появилась передвижная выставка "Мир черепах". Детям и взрослым предлагают посмотреть на едва живых черепах в грязном аквариуме и разрешают бить животных.

Жуткое видео опубликовала на своей странице в TikTok Светлана Мирна. И на ситуацию уже отреагировали в UA Animals.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что огромная черепаха сидит в грязном аквариуме и по внешнему виду непонятно, жива ли она вообще. Кроме того, в открытых вольерах дети бьют черепах.

"Прошу всех неравнодушных обратить внимание на безобразие в г. Полтава. Я считаю, что это издевательство над животными. ТРЦ Киев, 4 этаж, Мир черепах. Жутко от того, что такое вообще существует. Дети бьют по черепахам в открытых вольерах, а в закрытом аквариуме черепаха даже не может развернуться нормально. Что за ад вы создали?" - пишет Светлана Мирна.

На видео отреагировали в UA Animals и сообщили, что подают заявление на передвижную выставку "Мир черепах".

"Мы посмотрели видео - и это полный треш. Грязнущий тесный аквариум - даже не знаем, жива ли черепаха, которая в нем сидит. А в загородке животные ползают по брезенту и вынуждены терпеть касания дикарей-людей. Да, мы подаем в полицию на организаторов этого "шоу" и будем пытаться привлечь их к ответственности", - заявили зоозащитники.

Также они обратились к родителям, которые ведут детей любоваться на этот треш.

"Главный вопрос - ко всем этим родителям, которые платят деньги и ведут своих детей издеваться над животными: нафига вы это делаете? Если вы действительно хотите познакомить ребенка с дикой природой, почитайте с ним книжку или посмотрите фильм про то, где и как действительно должны жить черепахи! Ни черепахам, ни любым другим диким животным не место в неволе - ни в торговых центрах, ни в зоопарках!" - отмечают в UA Animals.