Що означають останні цифри номера телефону і які числа найщасливіші: про це мало хто знає

У нумерології вважається, що останні цифри номера телефону можуть впливати на життя та енергетику. Їх трактують як певний код, який може привертати певні події, впливати на характер спілкування і навіть на удачу в справах.
Як обрати щасливий номер телефону і які цифри приносять удачу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Для цього способу вам потрібно "взяти" чотири останні цифри вашого номера телефону. Потім складіть їх, якщо вийде двозначне число - ще раз складіть ці цифри, поки не отримаєте однозначне.
Наприклад, якщо ваш номер телефону закінчується на "7834", потрібно зробити наступне: 7+8+3+4. Ми отримаємо 22. Тому просто складаємо 2+2, виходить 4. І це саме та цифра, яка характеризує ваш номер.
Також можна скласти всі цифри номера телефону. Так ви отримаєте глибший результат. Однак якщо отримане число і його значення вам не подобається - не поспішайте засмучуватися. Вірте лише в те, що допомагає вам налаштовуватися на позитив.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Ukr.Media, Tarot.