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Що означають дні, коли все валиться з рук та що з цим робити: ви будете здивовані відповіддю

Що робити, коли все валиться з рук (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Інколи у кожного з нас бувають дні, коли все, за що ти берешся не виходить, коли все, що не візьмеш - валиться з рук. Від цього псується настрій та стан людини стає ще гіршим.

А що означають такі дні та що на це впливає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет портал, який втілює ініціативу першої леді з ментального здоров’я "Як ти?" в Instagram.

Що означають дні, коли все валиться з рук а ви закіпаєте

Все може падати з рук через те, що людина просто втомлюється, до того ж не фізично, а морально. Наприклад, існують проблеми у стосунках, на роботі, вас просто все дістало, хочеться певних змін, але не має розуміння, як рухатися вперед. Коли у людини немає мотивації чогось досягати, вона нічим серйозним не займається. 

Але ж коли все падає з рук, то кожного з нас це ще більше дратує і виникає злість, гнів, людина починає дратуватися. І насправді цей гнів навіть може бути не спрямований на себе, на всесвіт, на конкретну людину. Ви просто відчуваєте ці почуття.

Що робити, коли все валиться з рук (фото: Freepik) 

“Гнів - це природна реакція і цю енергію можна перетворювати на сили для подолання труднощів. Коли щось не вдається, коли відчуваєте, що закипаєте - не ігноруйте свої почуття. З’ясуйте, що саме вас дратує, подихайте, дайте собі час заспокоїтися і знайдіть у ситуації, яка склалася, мотивацію”, - про це кажуть на порталі.

Що робити, якщо гнів спалахує вмить і хочеться трощити усе навколо. Ось лайфхак, який може видатися кумедним, але неодмінно спрацює: сходіть вмитися, почистьте зуби - за цей час гнів відступить і ви зможете перемикнутися на дію.

Також можна зайнятися спортом, йогою, помедитувати і спробувати заглушити цей гнів, через який у вас все йде шкереберть. Головне зрозуміти, що це просто такий день і з вами все нормально. 

Але найголовніше, що треба зробити - це змінити мислення: 

  • "Жахливий день" - на "Такі дні трапляються, але вони минають"
  • "Скільки можна, як не одне, так інше" - на "Ок, я впораюся"
  • "У мене нічого не виходить" - на "Обов’язково у мене все вийде, якщо я спробую ще раз"
  • "У мене все шкереберть" - на "Я можу помилятися, але таким чином я вчуся"
  • "Я ніколи не зможу як вони" - на "Чому я можу у них навчитися?"
  • "Все через нього/неї" - на "Мабуть, у нього поганий день".

Зміна мислення та сприйняття невдач - допомагає сприймати невдачі та погані дня більш позитивно та спокійно.

Раніше ми розповідали про те, що робити, коли страшно і тривожно.

Також читайте наш матеріал про те, як не втратити голову від переживань, якщо близька людина в ЗСУ.

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