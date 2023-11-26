Що означають дні, коли все валиться з рук та що з цим робити: ви будете здивовані відповіддю

Що означають дні, коли все валиться з рук а ви закіпаєте

Все може падати з рук через те, що людина просто втомлюється, до того ж не фізично, а морально. Наприклад, існують проблеми у стосунках, на роботі, вас просто все дістало, хочеться певних змін, але не має розуміння, як рухатися вперед. Коли у людини немає мотивації чогось досягати, вона нічим серйозним не займається.

Але ж коли все падає з рук, то кожного з нас це ще більше дратує і виникає злість, гнів, людина починає дратуватися. І насправді цей гнів навіть може бути не спрямований на себе, на всесвіт, на конкретну людину. Ви просто відчуваєте ці почуття.

Що робити, коли все валиться з рук (фото: Freepik)

“Гнів - це природна реакція і цю енергію можна перетворювати на сили для подолання труднощів. Коли щось не вдається, коли відчуваєте, що закипаєте - не ігноруйте свої почуття. З’ясуйте, що саме вас дратує, подихайте, дайте собі час заспокоїтися і знайдіть у ситуації, яка склалася, мотивацію”, - про це кажуть на порталі.

Що робити, якщо гнів спалахує вмить і хочеться трощити усе навколо. Ось лайфхак, який може видатися кумедним, але неодмінно спрацює: сходіть вмитися, почистьте зуби - за цей час гнів відступить і ви зможете перемикнутися на дію.

Також можна зайнятися спортом, йогою, помедитувати і спробувати заглушити цей гнів, через який у вас все йде шкереберть. Головне зрозуміти, що це просто такий день і з вами все нормально.

Але найголовніше, що треба зробити - це змінити мислення:

"Жахливий день" - на "Такі дні трапляються, але вони минають"

"Скільки можна, як не одне, так інше" - на "Ок, я впораюся"

"У мене нічого не виходить" - на "Обов’язково у мене все вийде, якщо я спробую ще раз"

"У мене все шкереберть" - на "Я можу помилятися, але таким чином я вчуся"

"Я ніколи не зможу як вони" - на "Чому я можу у них навчитися?"

"Все через нього/неї" - на "Мабуть, у нього поганий день".

Зміна мислення та сприйняття невдач - допомагає сприймати невдачі та погані дня більш позитивно та спокійно.