Что означают дни, когда все валится с рук и что с этим делать: вы будете удивлены ответом

Иногда у каждого из нас бывают дни, когда все, за что ты берешься не получается, когда все, что не возьмешь - валится с рук. От этого портится настроение и состояние человека становится еще хуже.
А что означают такие дни и что на это влияет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет портал, олицетворяющий инициативу первой леди по ментальному здоровью "Как ты?" в Instagram.
Все может падать с рук из-за того, что человек просто устает, к тому же не физически, а нравственно. Например, существуют проблемы в отношениях, на работе, вас просто все достало, хочется определенных изменений, но нет понимания, как двигаться вперед. Когда у человека нет мотивации чего-либо достигать, он ничем серьезным не занимается.
Но когда все падает с рук, то каждого из нас это еще больше раздражает и возникает злость, гнев, человек начинает беситься. И действительно этот гнев даже может быть не направлен на себя, на вселенную, на конкретного человека. Вы просто испытываете эти чувства.
Что делать, когда все рушится с рук (фото: Freepik)
“Гнев - это естественная реакция и эту энергию можно превращать в силы для преодоления трудностей. Когда что-то не удается, когда чувствуете, что закипаете - не игнорируйте свои чувства. Выясните, что именно вас раздражает, подышите, дайте себе время успокоиться и найдите в сложившейся ситуации мотивацию”, - об этом говорят на портале.
Что делать, если гнев вспыхивает вмиг и хочется крушить все вокруг. Вот лайфхак, который может показаться забавным, но непременно сработает: сходите умыться, почистите зубы - за это время гнев отступит и вы сможете переключиться на действие.
Также можно заняться спортом, йогой, помедитировать и попытаться заглушить этот гнев, через который у вас все идет кувырком. Главное понять, что это просто такой день, и с вами все нормально.
Но самое главное, что нужно сделать - это изменить мышление:
Изменение мышления и восприятия неудач помогает воспринимать неудачи и плохие дни более позитивно и спокойно.
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