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Что означают дни, когда все валится с рук и что с этим делать: вы будете удивлены ответом

Что делать, когда все валится с рук (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Иногда у каждого из нас бывают дни, когда все, за что ты берешься не получается, когда все, что не возьмешь - валится с рук. От этого портится настроение и состояние человека становится еще хуже.

А что означают такие дни и что на это влияет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет портал, олицетворяющий инициативу первой леди по ментальному здоровью "Как ты?" в Instagram.

Что означают дни, когда все валится с рук, а вы закипаете

Все может падать с рук из-за того, что человек просто устает, к тому же не физически, а нравственно. Например, существуют проблемы в отношениях, на работе, вас просто все достало, хочется определенных изменений, но нет понимания, как двигаться вперед. Когда у человека нет мотивации чего-либо достигать, он ничем серьезным не занимается.

Но когда все падает с рук, то каждого из нас это еще больше раздражает и возникает злость, гнев, человек начинает беситься. И действительно этот гнев даже может быть не направлен на себя, на вселенную, на конкретного человека. Вы просто испытываете эти чувства.

Что делать, когда все рушится с рук (фото: Freepik)

“Гнев - это естественная реакция и эту энергию можно превращать в силы для преодоления трудностей. Когда что-то не удается, когда чувствуете, что закипаете - не игнорируйте свои чувства. Выясните, что именно вас раздражает, подышите, дайте себе время успокоиться и найдите в сложившейся ситуации мотивацию”, - об этом говорят на портале.

Что делать, если гнев вспыхивает вмиг и хочется крушить все вокруг. Вот лайфхак, который может показаться забавным, но непременно сработает: сходите умыться, почистите зубы - за это время гнев отступит и вы сможете переключиться на действие.

Также можно заняться спортом, йогой, помедитировать и попытаться заглушить этот гнев, через который у вас все идет кувырком. Главное понять, что это просто такой день, и с вами все нормально.

Но самое главное, что нужно сделать - это изменить мышление:

  • "Ужасный день" - на "Такие дни случаются, но они проходят"
  • "Сколько можно, как ни одно, так другое" - на "Ок, я справлюсь"
  • "У меня ничего не выходит" - на "Обязательно у меня все получится, если я попробую еще раз"
  • "У меня все кувырком" - на "Я могу ошибаться, но таким образом я учусь"
  • "Я никогда не смогу как они" - на "Чему я могу у них научиться?"
  • "Все из-за него/ней" - на "Видимо, у него плохой день".

Изменение мышления и восприятия неудач помогает воспринимать неудачи и плохие дни более позитивно и спокойно.

Раньше мы рассказывали о том, что делать, когда страшно и тревожно.

Также читайте наш материал о том, как не потерять голову от переживаний, если близкий человек в ВСУ.

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