Що означає "жити сьогодні"? І чому це не має нічого спільного з "пустити все на самоплив"

Що таке "жити сьогодні"

Поняття усвідомленого життя з’явилось не вчора. Ще Епікур говорив про цінність моменту, а в дзен-буддизмі зосередженість на "тепер" є центральною практикою.

Проте з інстаграмною естетикою це перетворилось на щось поверхове: ранкова кава, світанки й фраза "головне - кайфувати".

"Жити сьогодні - це не значить пуститися у всі тяжкі, тішачи себе думкою: "А завтра хоч потоп". Це також не означає, що треба негайно звільнятися з роботи, продавати квартиру, іти в монастир або їхати на Балі - хоча, погодьмося, іноді хочеться саме так", - каже експерт.

Він додав, що насправді "жити сьогодні" - це про усвідомлення. Про здатність бути тут і зараз, не прокручуючи в голові 5 сценаріїв "а що як" і не застрягаючи в минулому, де "я ж могла тоді…".

"Це коли ти: їси обід і реально його смакуєш, а не засовуєш щось у себе між двома нарадами. Коли спілкуєшся з близькою людиною й справді слухаєш, а не кидаєш "угу" краєм вуха, бо паралельно перевіряєш пошту. Радієш моменту, навіть якщо це просто промінь сонця на обличчі, а не грандіозний успіх. Жити сьогодні - це не відмова від планів і відповідальності. Це вміння не відкладати себе на потім. Бо потім може не бути", - пояснює коуч.

Він каже, що це ще й про баланс - між мрією про майбутнє і вдячністю за тепер. І про те, щоб питати себе щодня: "Що саме зробить мій день справжнім?", "Що мені хочеться відчути, прожити, створити саме сьогодні?"

Як не переплутати усвідомленість з втечею та егоїзмом

Пофігізм - це про втечу, усвідомленість - про присутність. Коли людина "забиває на все", вона уникає відповідальності, конфліктів, зобов'язань.

"Це пасивне рішення: втеча у бездіяльність під маскою "життя тут і зараз". Усвідомленість же - це активна позиція. Це здатність побачити, що саме відбувається зараз, назвати це і вибрати реакцію", - пояснив фахівець.

Приклад:

"Забити на все" - це не піти на важливу зустріч, бо "немає настрою".

"Жити сьогодні" - це відчути втому, визнати її, але знайти спосіб бути на зустрічі без шкоди собі.

Як зрозуміти, що ви живете усвідомлено, а не просто "забили на все":

Ви можете пояснити, чому сьогодні обрали саме ці дії, а не інші

Ви не уникаєте майбутнього, а включені в нього без страху

Ваші рішення не шкодять іншим і не ведуть до руйнування себе

Ви не прокрастинуєте, а вмієте бути ефективними та чутливими водночас

Усвідомленість з плануванням або ні?

За словами Віталія Курсіка, усвідомлене життя не суперечить плануванню. Навпаки, усвідомлена людина не живе без цілей. Але є один нюанс.

"Вона просто не ставить майбутнє вище за теперішнє. Вона може мріяти, планувати, інвестувати в довгострокові речі, але при цьому не забуває: кожне "завтра" починається з "сьогодні". Парадокс у тому, що коли ми повністю присутні в моменті, ми краще готуємо ґрунт для майбутнього. Бо рішення приймаються не на автопілоті, а зі свідомим вибором", - пояснює експерт.

Жити в моменті - не значить відкидати відповідальність. Це означає бути настільки присутнім, щоб не діяти наосліп.

"Люди, які справді живуть тут і зараз, зазвичай краще планують і приймають відповідальні рішення. Бо вони сприймають себе глибше. Якщо вам важко усвідомити себе і своє життя - завжди допоможе фахівець (психолог або коуч). Жити сьогодні - це навичка, яка, на щастя, тренується", - резюмує Віталій Курсік.