Що означає, якщо в домі тріснуло дзеркало - і що треба зробити негайно

Що символізує тріщина в дзеркалі

У багатьох культурах дзеркала вважаються енергетичними воротами або “пастками душ”. Їх здавна остерігалися через здатність "вбирати" інформацію та емоції.

Тріщина на дзеркалі вважається:

Ознакою порушення енергетичного захисту дому

Символом вивільнення негативної енергії

Іноді - провісником хвороби, негативних подій, розриву стосунків або смерті (особливо якщо дзеркало тріснуло без видимої причини)

Згідно з вченням феншуй, тріснуте дзеркало є порушенням гармонії простору та приносить хаос.

Що потрібно зробити з таким дзеркалом негайно

Позбутися дзеркала - не зберігати тріснуте, навіть "до кращих часів".

Загорнути в чорну тканину - символічно закрити канал, через який може йти негатив.

Винести за межі дому - не залишати в під’їзді чи на балконі.

Очистити простір - за допомогою солі, свічки або аромапалички з шавлією чи лавандою.

Замінити дзеркало - важливо, щоб у тому місці знову з’явилось ціле, чисте дзеркало.

Що ще не можна робити з таким дзеркалом

Не можна дивитися у тріснуте чи розбите дзеркало - вважається, що це "впускає" негатив

Не можна таке дзеркало комусь віддавати - це символізує передачу проблем

Не можна залишати розбите або тріснуте дзеркало в домі, навіть тимчасово.

А якщо дзеркало тріснуло, а людина про це не знала?

Буває й так, що дзеркало тріснуло і людина про це взнала не одразу, і вже встигла у нього подивитися. І воно досі залишається у домі. Ситуація неприємна, але за словами езотериків, не катастрофічна.

По-перше, не панікуйте. Ви не знали про проблему з дзеркалом.

Нейтралізуйте вплив. Для цього потрібно умитися проточною водою (або освяченою, якщо така є) і уявіть, що ви змиваєте увесь негатив. У народі це називалося "змивати око".

Протріть обличчя серветкою, змоченій у солоній воді, бо сіль вважається сильним нейтралізатором негативу.

Якщо тріснуте дзеркало стояло довго

Негайно позбавтеся його - загорніть у чорну тканину та винесіть якомога далі.

Запаліть білу свічку або лавандову аромапаличку на тому місці, де стояло дзеркало.

Насипте у кутах кімнати сіль і залишіть на ніч. Зранку зберіть і винесіть з дому.

Провітріть дім, відкрийте усі вікна та двері хоча б на 10 хвилин - щоб вийшла негативна енергетика.

Цікаві факти

У Давньому Римі вважалося, що дзеркало зберігає "копію душі". Пошкодження відображення - шкода душі.

В англійських маєтках тріснуті дзеркала одразу виносили, бо вірили, що це ознака "присутності смерті".

У Китаї дзеркала розміщували біля дверей, щоб "віддзеркалити" злі сили. Але якщо воно тріскалося - його негайно спалювали.