Що носити взимку: 5 стильних поєднань, щоб теплий одяг не повнив фігуру

Светр + штани

Це найпростіший варіант на холодну пору року. Вибрати можна як стильний гольф-водолазку, так і теплий светр. З ним добре поєднуватимуться широкі штани, а доповнять образ ботильйони або грубі черевики на тракторній підошві. Завершити образ можна пальтом чи пуховиком, а також стильною сумкою.

Простий лук на кожен день (фото: instagram.com/dawn.tan)

Кардиган + спідниця плісе

Холодна пора року - не привід забувати про спідниці та сукні. Для ділових зустрічей або романтичних побачень підійде універсальний образ: довга спідниця плісе і кардиган на гудзиках. Під нього в прохолодніші дні можна одягнути гольф-водолазку. Доповнять лук ботильйони або високі чоботи.

Універсальний образ (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Трикотажна сукня + пальто

Ще один варіант на осінь - просте трикотажне плаття в довжині максі та тепле пальто. Підберіть і те, і те у сірій гамі, щоб речі гармоніювали між собою. Доповнять лук чоботи або ботильйони та стильна сумка у найбільш трендовому кольорі осені - коричневому.

Жіночний лук на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Коротка спідниця + светр

Для тих модниць, хто готовий на експерименти, радимо придивитися на осінь та зиму спідницю міні. Її можна поєднувати зі светрами та водолазками, а також доповнити лук капроновими колготками та високими чоботями на підборах. Зверху накиньте пальто чи куртку.

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/annelauremais)

Піджак + широкі джинси

Для ділових луків пригляньте класичний піджак або модель в стилі оверсайз. Його можна поєднувати як із брюками, так і з джинсами. Доповніть образ футболкою, лонгслівом або тонким гольфом-водолазкою.

Образ в офіс (фото: instagram.com/lovisabarkman)