Що носити, щоб не бути "сірою мишкою". Забудьте про нудні джинси та футболку!

Як зазначила стилістка, літній гардероб - це не тільки футболка і шорти. Звісно, є базові елементи, які можна залишити, але Шевченко пропонує також звернути увагу на стильну альтернативу.



Модний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шорти

Замість джинсових шортів - легкі шорти з віскози, спідниці-шорти, бермуди.

Порада: літній гардероб має бути зручним і легким. Вибирайте натуральні тканини, які дозволяють тілу "дихати", такі як бавовна, льон, шовк, віскоза. Вони не тільки мають стильний вигляд, але й добре відводять вологу та дозволяють залишатися сухим.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сукня

Замість стандартних суконь у квіточку альтернативні варіанти: сукні-сорочки, повітряні сукні, сукні в стилі бохо, з прошвою, моделі з льону і мусліну.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Футболка

Замість базової футболки - топи з асиметрією, блузи в стилі бохо, сорочки з тенсела, бавовняні сорочки.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниці

Замість звичайної спідниці краще підібрати варіанти з розрізом, на запах, з асиметричним подолом або цікавим принтом. Вони мають легший вигляд, роблять фігуру стрункішою, додають динаміки в образ і стиль.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шльопанці

Замість літніх шльопанців придивіться шкіряні слінгбеки, мюлі на м'якій підошві, мінімалістичні сандалі. Вони мають набагато акуратніший вигляд, додають елегантності, краще підтримують ногу і пасують навіть до строгих образів.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепки

Замість класичної кепки підбери панаму з жорсткими полями, солом'яні капелюшки, козирки в спортивному стилі. Вони надають стилю, краще поєднуються з літніми образами, виглядають більш продумано.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинси

Замість класичних джинсів обирайте легкі штани з льону або бавовни, бермуди, денім-кюлоти. У них буде комфортніше у спеку, вони мають свіжий і стильний вигляд, створюють трендові силуети.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Колірна палітра

Літній гардероб часто асоціюється з яскравими кольорами, але це не означає, що потрібно перевантажувати свій образ. Стильні кольори для літа:

нейтральні: білі, бежеві, кремові, сірі.

яскраві акценти: кораловий, м'ятний, небесно-блакитний, лимонний, персиковий. Вони надають енергії та створюють свіжий вигляд.

кораловий, м'ятний, небесно-блакитний, лимонний, персиковий. Вони надають енергії та створюють свіжий вигляд. принти: смужка, квітковий або геометричний принт - чудовий вибір для створення легкого і стильного образу.



Як створити стильний гардероб на весну і літо (фото: instagram.com/purpur.stylist)