Що ніколи стоматологи не зроблять зі своїми зубами: список з 8 речей

Не гризуть нігті

За словами стоматолога Дженніфер Сончіні, обкушування нігтів може призвести до проблем із зубами. Крім того, гризти нігті часто є звичкою, а це означає, що вашим зубам доводиться стикатися з цією дією неодноразово.

Коли ви гризете нігті, ви зношуєте емаль на краях зубів, яка відіграє багато важливих ролей. Зокрема, допомагає захистити зуби від карієсу, ерозії, інфекції та чутливості до холодної, гарячої або солодкої їжі.

Пачки чи пляшки зубами не відкривають

Використання зубів для відкриття пачки з чіпсами або пляшки з водою може здатися нешкідливим, але це не так.

Зуби міцні та дуже довговічні, але вони не призначені для того, щоб відкривати кришки пляшок чи жувати тверді предмети. Це створює непотрібне навантаження на зуби.

Використання зубів у такий спосіб може призвести до болю, пошкодження кореневих каналів або навіть зубів, які потребують видалення.

Уникають їсти клейкі цукерки

Липкі цукерки можуть застрягти між зубами, що може спричинити карієс. Такі цукерки також можуть пошкодити пломбу.

Окрім того, варто уникати також кислих цукерок, які шкідливі не тільки для зубів, а й для шлунку.

Не вживають надмірної кількості алкоголю

Загальновідомо, що надмірне вживання алкоголю шкідливо для здоров’я печінки та є ризик виникнення раку. Надмірне вживання алкоголю також шкідливо для ваших зубів.

Такі напої викликають сухість у роті та зменшують вироблення слини. Оскільки роль слини полягає в очищенні ротової порожнини, захисті зубів і нейтралізації кислоти, то її зменшення може збільшити ризик появи карієсу.

Не користуються щіткою із занадто жорсткою щетиною

Доцент кафедри стоматології в Університеті Міннесоти Наталі Петерсон сказала, що варто використовувати зубні щітки тільки з м’якою щетиною.

Жорстка або середня щетина можуть бути дуже абразивними для ясен та пошкоджувати емаль.

Вони не курять

Куріння не тільки може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, воно може спричинити серйозні проблеми з порожниною рота, зміною кольору зубів і, в крайніх випадках, рак порожнини рота.

Не пропускають щоденну гігієну зубів

Стоматологи кажуть, що пропускати чищення зубів і використання зубної нитки є головною забороною.

Щоденне використання зубної нитки разом із чищенням є ключем до боротьби із захворюваннями ясен. Крім того, дуже важливо чистити зуби перед сном.

"Ви можете провести цілий день, не чистячи зубів, але якщо ви не чистите перед сном, це найгірше, що ви можете зробити зі своїм ротом", - додала експерт.

Не пропускати огляди у стоматолога

Звичайні огляди зубів мають вирішальне значення для підтримки здоров’я порожнини рота та раннього виявлення проблем із зубами.

З точки зору того, як часто слід відвідувати стоматолога для планових оглядів, це залежить від вашої особистої історії зубів та інших проблем.

Деяким людям може знадобитися приходити лише раз на рік, тоді як іншим - двічі.