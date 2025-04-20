Що ніколи чоловіки не пробачають жінкам. Навіть, якщо сильно кохають

Навіть найміцніші стосунки можуть дати тріщину, якщо жінка мимоволі зробить щось, що для чоловіка неприйнятне. І мова не про зраду. Є речі, які болять глибше - бо б’ють по самооцінці, довірі чи чоловічій гідності.

Що саме чоловік ніколи не зможе пробачити жінці, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, є речі, які чоловіки зовні можуть "пробачити", але насправді - ніколи не забувають.

"Вони можуть не винести це в конфлікт, можуть навіть залишитись поруч… але осад залишиться. І згодом саме він може зруйнувати стосунки", - каже Віталій Курсік.

Ось що найчастіше чоловіки не пробачають жінкам у стосунках - навіть якщо не зізнаються в цьому прямо:

Знецінення

Коли його зусилля "недостатні", досягнення "так собі", а він сам - "міг би краще". Чоловік, який постійно чує, що він недостатній, рано чи пізно просто емоційно віддаляється.

"Фрази: "та в тебе з того нічого не вийде" або "це несерйозно" - вбивають бажання рости поруч з такою жінкою", - додає коуч.

Публічне приниження

Навіть у жарт. Особливо у компанії. Це боляче б'є по самолюбству. Навіть якщо він посміхається в моменті - всередині залишається глибока тріщина.

Маніпуляції сексом

Коли секс стає валютою: "заслужи", "не отримаєш, бо.." - чоловік втрачає відчуття емоційної безпеки й довіри. А потяг зникає разом із повагою.

"До речі, гра у "мовчанку" теж сприймається як шантаж та приниження, а не як метод впливу за погану поведінку. І це руйнує емоційний зв'язок та довіру у парі", - каже фахівець.

Зрада

"Навіть емоційна. Навіть "просто переписка". Навіть якщо він каже, що "все ок". Зрада сильно б’є по чоловічій самооцінці - і часто закриває його серце на замок", - пояснює коуч.

Порівняння з іншими

Колишні, друзі, чужі чоловіки з інстаграму. Кожне таке порівняння - як постріл по впевненості в собі. Фрази на кшталт: "А ось у Наталки чоловік завжди дарує квіти", "А мій колишній був уважнішим" - рубають по живому. І це не стимулює, це - знецінює.

"Там, де чоловік не почувається найкращим для своєї жінки - йому стає важко любити", - додає фахівець.

Контроль і тотальна критика

Коли кожен його крок аналізується, кожне рішення перевіряється, а "я сама краще знаю" звучить постійно - у чоловіка зникає відчуття, що він взагалі може бути лідером у стосунках.

"Ці речі - не про побут. І не про "так буває у кожного". Вони про глибину. Про довіру, повагу, чоловічу гідність. І якщо вже так сталося - виправити можна. Але лише за умови, що обидва хочуть будувати, а не доводити свою правоту", - каже Віталій Курсик.

Як уникнути таких помилок: