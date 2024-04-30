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"Що за нелюди". Вандали підпалили могили українських захисників у Марганці

Марганець, Вівторок 30 квітня 2024 12:28
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"Що за нелюди". Вандали підпалили могили українських захисників у Марганці В Марганці вандали підпалили могили військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вандали підпалили могили українських героїв-захисників у Марганці. Жахливий інцидент стався вдень 28 квітня.

Про наругу над могилами повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова матері полеглого воїна Світлану Кожемян у Facebook.

Деталі наруги над могилами

Так, жінка повідомила, що 28 квітня невідомі підпалили могили воїнів на кладовищі.

"Що ж ви за нелюди! Це все, що залишилось від могилок загиблих хлопців! Допоможіть знайти винних!!! Це не від свічки 100,%, це підпал", - написала жінка.

&quot;Що за нелюди&quot;. Вандали підпалили могили українських захисників у МарганціВ Марганці на кладовищі "відзначилися" вандали (фото: Світлана Кожемян)

Реакція матері на підписників

Деякі підписники почали писати в коментарях, що могила загорілася від лампадки, але, за словами Світлани, це не так.

"Ви знаєте, мене вже скоро розірве від люті, читаючи коментарі! Пишу один раз від першого лиця. Ніякої лампадки не було, ніхто нічого не палив. Одна з тих "жіночок" була я - мама загиблого сина, якому спалили могилу! Ви б краще допомогли, а не перемивали кісточки! Мені й так зле, а ви від цього смакуєте, краще б допомогли! Досить писати дурниці! Само по собі не могло загорітись! " - зазначила мати полеглого бійця.

Нагадаємо, що вандали познущались з державних прапорів на меморіалі полеглим бійцям.

Також читайте, що у фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України.

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