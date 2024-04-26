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У фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України

Європа, П'ятниця 26 квітня 2024 09:45
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У фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України Фото: в фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України (yle.fi)
Автор: Наталія Гурковська

Український прапор, який майорів перед мерією Лаппеенранта (Фінляндія), кілька разів зрізали вандали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Так, вже зафіксовано два факти вандалізму. Вперше невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він упав на землю. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Місцева влада вже звернулася до поліції, а сам прапор було знято на час ремонту флагштоків.

"Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливо", - заявив мер міста Туомо Саллінен.

Для довідки

Лаппеенранта - місто та муніципалітет у Фінляндії, у губернії Східна Фінляндія, адміністративний, економічний та культурний центр провінції Південна Карелія. Розташований в західній частині історичної провінції Карелія, на південному березі озера Сайма, поблизу російсько-фінського кордону.

У фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України

Інциденти з українськими прапорами у Європі

Нещодавно, на початку квітня, у центрі латвійської столиці Рига чоловік зірвав прапор України. У Латвії у зв'язку з інцидентом розпочали розслідування.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Кишиневі (Молдова) на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив його і виїхав з Росії, охоронці в клубі відбирали у відвідувачів українські прапори.

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