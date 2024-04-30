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"Что за изверги". Вандалы подожгли могилы украинских защитников в Марганце

Марганец, Вторник 30 апреля 2024 12:28
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"Что за изверги". Вандалы подожгли могилы украинских защитников в Марганце В Марганце вандалы подожгли могилы военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вандалы подожгли могилы украинских героев-защитников в Марганце. Ужасный инцидент произошел днем 28 апреля.

О надругательстве над могилами сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова матери погибшего воина Светлану Кожемян в Facebook.

Детали поругания над могилами

Так, женщина сообщила, что 28 апреля неизвестные подожгли могилы воинов на кладбище.

"Что же вы за изверги! Это все, что осталось от кладбищ погибших парней! Помогите найти виновных! Это не от свечи 100%, это поджог", - написала женщина.

&quot;Что за изверги&quot;. Вандалы подожгли могилы украинских защитников в МарганцеВ Марганце на кладбище "отличились" вандалы (фото: Светлана Кожемян)

Реакция матери на подписчиков

Некоторые подписчики начали писать в комментариях, что могила загорелась от лампадки, но, по словам Светланы, это не так.

"Вы знаете, меня уже скоро разорвет от ярости, читая комментарии! Пишу один раз от первого лица. Никакой лампадки не было, никто ничего не палил. Одна из тех "женщин" была я - мама погибшего сына, которому сожгли могилу! Вы бы лучше помогли, а не перемывали косточки!!! Мне и так плохо, а лучше бы помогли! Хватит писать глупости! Само по себе не могло загореться!" - отметила мать погибшего бойца.

Напомним, что вандалы поиздевались над государственными флагами на мемориале павшим бойцам.

Также читайте, что в финском городе на границе с Россией вандалы срезали флаг Украины.

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