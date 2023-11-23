Що насправді знаходиться в червоних телефонних будках у Британії: вас точно це здивує

Майже кожна людина з самого дитинства знає, що таке телефонна будка у Великій Британії, але мало хто знає, що вона насправді приховує.
Про те, що ж знаходиться у червоних телефонних будках Великої Британії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wikipedia та Instagram-сторінку блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
У фільмах та серіалах ми часто бачили величезні, загадкові телефонні будки, які слугували для героїв звичною річчю, адже там є простий телефон. Але для українців це завжди була загадкова річ та кожному хотілося туди потрапити.
В деяких містах України навіть можна побачити інсталяції у вигляді червоних будок з телефонами, проте користуватися ними не можна. Дві з таких будок є у Харкові, звісно, якщо вони збереглися після обстрілів, адже одна з них розташована у парку імені Горького.
Перші червоні будки на вулицях Лондона з’явилися у 1924 році. Їх розробив архітектор Джайлс Скотт. Конструкція будки мала марку "К2". У 1936 році був трохи змінений дизайн культової будки, тому конструкція стала називатися "К6".
Нині в Лондоні і околицях розташовано близько 1700 історичних червоних будок, але далеко не всі вони й досі слугують, як телефонні будки.
А ось у ХХ столітті вони користувались шаленою популярністю, адже люди не мали змоги телефонувати іншим способом. Це зараз, коли у кожного є мобільний телефон, їх функціонал вже не є затребуваним.
Що приховують червоні будки в Британії (Фото: Freepik)
Та насправді ж у деяких будках й сьогодні залишаються телефони, по них можна телефонувати та розраховуватися за дзвінок карткою.
Проте багато з них вже втратили першопочаткове призначення. Деякі використовуються, як арт-інсталяції, а деякі й взагалі є заброшеними об’єктами.
Також з відомих на весь світ будок, роблять книжкові станції і це дуже цікаве рішення. До того ж у таких "книгарнях", постійно оновлюється асортимент і цьому сприяють самі мешканці.
Раніше ми писали про історію червоного лондонського автобуса, який став київською кав’ярнею.
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