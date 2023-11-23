Що насправді знаходиться в червоних телефонних будках у Британії: вас точно це здивує

Що насправді знаходиться в червоних телефонних будках у Великій Британії

У фільмах та серіалах ми часто бачили величезні, загадкові телефонні будки, які слугували для героїв звичною річчю, адже там є простий телефон. Але для українців це завжди була загадкова річ та кожному хотілося туди потрапити.

В деяких містах України навіть можна побачити інсталяції у вигляді червоних будок з телефонами, проте користуватися ними не можна. Дві з таких будок є у Харкові, звісно, якщо вони збереглися після обстрілів, адже одна з них розташована у парку імені Горького.

Перші червоні будки на вулицях Лондона з’явилися у 1924 році. Їх розробив архітектор Джайлс Скотт. Конструкція будки мала марку "К2". У 1936 році був трохи змінений дизайн культової будки, тому конструкція стала називатися "К6".

Нині в Лондоні і околицях розташовано близько 1700 історичних червоних будок, але далеко не всі вони й досі слугують, як телефонні будки.

А ось у ХХ столітті вони користувались шаленою популярністю, адже люди не мали змоги телефонувати іншим способом. Це зараз, коли у кожного є мобільний телефон, їх функціонал вже не є затребуваним.

Що приховують червоні будки в Британії (Фото: Freepik)

Та насправді ж у деяких будках й сьогодні залишаються телефони, по них можна телефонувати та розраховуватися за дзвінок карткою.

Проте багато з них вже втратили першопочаткове призначення. Деякі використовуються, як арт-інсталяції, а деякі й взагалі є заброшеними об’єктами.

Також з відомих на весь світ будок, роблять книжкові станції і це дуже цікаве рішення. До того ж у таких "книгарнях", постійно оновлюється асортимент і цьому сприяють самі мешканці.