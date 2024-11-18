Що насправді пов'язує P. Diddy, Бейонсе і Jay-Z? Астролог розкрила таємницю "печатки Сатани"

Скандал навколо репера P.Diddy (Пі Дідді), якого звинувачують у численних злочинах, не вщухає, а його друзів - зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z (Джей Зі) також сильно критикують. Виникли цілі теорії про те, що ця "трійця" намагалася керувати всім шоу-бізнесом, а тому просто "прибирала" тих, хто стояв на їхньому шляху.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що насправді може об'єднувати цих персон, а також які секрети вони можуть приховувати.

Астрологічний розбір Пі Дідді

"Отже, P.Diddy (справжнє ім’я Шон Джон Комбз) - Скорпіон за датою народження. Сонце у момент його появи на світ знаходилось у королівському градусі ️восьмого зодіакального знаку", - розповіла експерт.

"В Скорпіоні цей градус розвиває магічні здібності, наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами. Це градус переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання. Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками та секретами", - додала вона.

Але це не найголовніше. Астролог помітила, що у космограмі Пі Дідді є специфічна конфігурація - "печатка Сатани".

"Це аспект затьмарення свідомості та спокус, зниження енергетики та погіршення здоров’я, егоїзму та відчаю, замкненості. Така людина може швидко втрачати здатність радіти життю, вона недовірливо ставиться до оточуючих, страждає хронічною підозрілістю, швидко розчаровується, бачить навкруги лише негатив. Крім того, в її житті можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років", - заявила експерт.

Пі Дідді (фото: Getty Images)

Також в Комбза, додала астролог, діє потужний канал насилля та непокори, який "активує безрозсудну хоробрість, нетерплячість у діях і необачність у вчинках". Така людина може провокувати в оточуючих роздратування та войовничість.

"Крім того, можна побачити й аспект ризику, який додає авантюризму, зухвалої сміливості, а також виступає потужним джерелом творчої уяви, водночас лишаючи свого власника дару передбачення та обіцяючи небезпеку матеріального краху та конфлікту з законом. Якщо загадати біографію репера, то можна зрозуміти, як саме працюють ці складні конфігурації в його житті", - зауважила Соловйова.

Що об'єднує Бейонсе та Джей Зі з Пі Дідді

Розглядаючи астрологічну сумісність між ним і зірковим подружжям, астролог виявила, що Бейонсе та її чоловік мають дещо спільне з Пі Дідді - підвищену конфліктність. У репера вона ґрунтується на принципових питаннях, які не можна вирішити.

"Але, що цікаво: для поп-діви стосунки зі скандальним співаком є взаємовигідними, а в її обранця вони можуть бути як взаємовигідними, так і навпаки - обидва можуть багато чого втратити. При цьому Джей-Зі на психологічному рівні дуже далекий від P.Diddy і не має нічого спільного з ним у цьому контексті", - пояснила експерт.

"А от Бейонсе та P.Diddy мають приблизно схожі світогляди, життєві принципи, пріоритети та цілі, в них можуть бути однакові смаки та уявлення про прекрасне", - додала вона.

У житті Бейонсе астрологія відіграє не останню роль. Ба більше, співачка навіть присвятила знакам Зодіаку пісню "Signs" і розповіла у ній про любов до свого чоловіка-Стрільця.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

До того ж зірка не просто так почала вірити в гороскопи. Багато років тому Бейонсе випадково потрапила до астролога за кілька днів до свого виступу. Тоді він порадив виконавиці скасувати виступ, бо передбачав небезпеку.

Проте співачка не повірила та не стала нічого скасовувати. У результаті, під час виконання однієї з пісень, на танцюристів і саму Бейонсе обрушилася частина декорацій. Бейонсе дивом залишилася живою і, на щастя, не покалічилася. Але після цього вона завжди возить з собою астролога.

"За словами Бейонсе, саме астролог допоміг їй у багатьох питаннях кар'єри та особистого життя. Крім того, вона вірить, що її тривалий шлюб із Джей-Зі пояснюється їхньою астрологічною сумісністю. Чи звернеться Королева Бі до своїх експертів через складну ситуацію, в якій вона зараз опинилася? Вважаю - обов’язково", - резюмувала Соловйова.