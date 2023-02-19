Що насправді означають "обмовки за Фрейдом": пояснення психоаналітика

Що таке "обмовки за Фрейдом"

Обмовка за Фрейдом - помилкове висловлювання, здійснене внаслідок втручання несвідомого приглушеного бажання. Це явище описав Зигмунд Фрейд в дослідженні "Психопатологія повсякденного життя".

Фрейд припускав, що на вигляд незначні і безглузді помилкові дії насправді є наслідками реалізації несвідомих бажань.

Психолог поділяв їх на чотири групи:

обмовки, друкарська помилка, мондеґріни (неправильно почуте або неправильно інтерпретоване слово чи фраза);

забування (забування імен, чужих слів, своїх намірів, вражень);

коли загубили, чи сховали річ і не пам'ятаєте, де вона;

"помилкові" дії.

Під час психоаналізу з пацієнтом фахівцю вдається розшифрувати справжній зміст його помилкових дій чи фраз.

Що насправді означають такі обмовки

"У психоаналізі будь-яка помилкова дія має значення. Обмовка, неправильне прочитання, описка, забування власних імен чи іноземних слів, забування вражень чи намірів, пропажа чи "заховування" речей - все це вказує на певні протиріччя у позасвідомому клієнта", - пояснює Волохова.

За її словами, егоїстичні, заздрісні або ворожі почуття, які не відповідають моральним принципам людини, часто використовують саме помилкові дії, щоб виявити свою пригнічену свідомістю силу.

"Забули взяти до РАГСу каблучку чи паспорт? Не привітали когось зі святом чи значною подією? Запізнилися на важливу зустріч? Проспали літак? Дуже часто наше позасвідоме намагається таким чином нам про щось сказати. Хтось називає це "інтуїцією", "шостим відчуттям" чи "знаком від Всесвіту", - каже психоаналітик.

Волохова додає, що насправді це наші почуття, яких ми сумлінно уникаємо, не хочемо їх помічати, ба більше - розуміти.