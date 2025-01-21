Що насправді між Меган Маркл та принцом Гаррі. Астролог розсекретила, в кого "Печатка нещастя"

Меган Маркл та принц Гаррі - що вони приховують

"Меган має у своїй космограмі складну конфігурацію, яку називають не лише "Печаткою нещастя", але й "аспектом суворого вихователя". Вона робить людину жертвою, часом може викликати в неї песимізм, душевний смуток, тугу, погано впливати на її здоров’я", - розповіла астролог.

А ще ця "Печатка" може стати підґрунтям для підозрілості, жадібності, схильністю до брехні, страхів, розчарування, незадоволеності, дріб’язковості та надмірного педантизму. Вона ж зумовлює й постійну боротьбу з труднощами. Це, як зазначила Соловйова, одна з вказівок на не дуже щасливий шлюб або на шлюб за розрахунком.

"Водночас в герцогині присутні дві "Печатки щастя". Ці конфігурації значно пом’якшують дію "Печатки нещастя", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей", - пояснила експерт.

А у принца Гаррі, зазначає астролог, присутня така ж "Печатка нещастя", як і в Меган. Тому вони обидва у цих стосунках навчаються одне в одного чомусь кардинально новому для себе та разом отримують непростий досвід.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

"На жаль, в герцога "Печатки щастя" відсутні, тому потужний тиск своєї "Печатки нещастя" з вищеперерахованими наслідками він відчуватиме упродовж усього життя. Треба зазначити, що Гаррі сам по собі людина не конфліктна. А ось Меган - навпаки має підвищену конфліктність, що, до речі, багато чого пояснює у її спілкуванні з оточуючими", - заявила Соловйова.

"У стосунках між ними також підвищена конфліктність, причому ініціатором скандальних ситуацій стає дружина. Але між ними немає питань, які б не можна було б вирішити, тому в цьому випадку це не критичний показник", - додала вона.

Разом з тим, на думку астролога, Гаррі "дарує" своїй другій половинці потужну "Печатку нещастя". Через це в неї може виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй може здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона може відчувати неповагу чи зневагу до себе.

Крім того, у Меган може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином може залежати від Гаррі.

"Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив стосунків. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це герцог Сассекський. У цих стосунках обидва не можуть повною мірою реалізувати себе за гендерним принципом: вона – як жінка, він – як чоловік. Між ними відсутній глибокий психологічний зв'язок, у них різні цінності, світогляд, погляди на майбутнє", - заявила астролог.

Що приховують Меган та Гаррі (фото: Getty Images)

"З погляду зиску або збитків від цих стосунків, то обидва втрачають щось на рівні психологізму, душевності, родинних зв’язків. Якщо пригадати, на що перетворились відносини обох з їхніми родичами, то все стає зрозумілим. Водночас вони піклуються один про одного та мають гарну сумісність на сексуальному рівні", - додала вона.

Соловйова нагадала, що у 2020 році пара офіційно відмовилась від виконання обов’язків членів королівської родини та остаточно переїхала до Санта-Барбари. І якщо з астрологічного погляду Лондон для Гаррі був нейтральним містом, то американське фешенебельне містечко стало для нього більш сприятливим на рівні самореалізації.

"Але й більш небезпечним у той самий час (не даремно він так серйозно ставиться до питань, пов’язаних з охороною, та вимогливо ставиться до рівня захисту на тих івентах, у яких бере участь сам і разом з Меган). А ось для Меган обидва місця проживання сприятливі. Але попри це скандали обов’язково і надалі залишаться постійними супутниками цього одіозного подружжя", - резюмувала вона.