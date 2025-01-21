Что на самом деле между Меган Маркл и принцем Гарри. Астролог рассекретила, у кого "Печатка несчастья"

Меган Маркл и принц Гарри - что они скрывают

"Меган имеет в своей космограмме сложную конфигурацию, которую называют не только "Печаткой несчастья", но и "аспектом строгого воспитателя". Она делает человека жертвой, порой может вызывать у него пессимизм, душевную грусть, тоску, плохо влиять на его здоровье", - рассказала астролог.

А еще эта "Печатка" может стать основой для подозрительности, жадности, склонности ко лжи, страхам, разочарованию, неудовлетворенности, мелочности и чрезмерному педантизму. Она же обусловливает и постоянную борьбу с трудностями. Это, как отметила Соловьева, одно из указаний на не очень счастливый брак или на брак по расчету.

"В то же время у герцогини присутствуют две "Печатки счастья". Эти конфигурации значительно смягчают действие "Печатки несчастья", благодаря чему женщина способна чувствовать полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получать расширение социальных возможностей", - пояснила эксперт.

А у принца Гарри, отмечает астролог, присутствует такая же "Печатка несчастья", как и у Меган. Поэтому они оба в этих отношениях учатся друг у друга чему-то кардинально новому для себя и вместе получают непростой опыт.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

"К сожалению, у герцога "Печатки счастья" отсутствуют, поэтому мощное давление своей "Печатки несчастья" с вышеперечисленными последствиями он будет чувствовать на протяжении всей жизни. Надо отметить, что Гарри сам по себе человек не конфликтный. А вот у Меган - наоборот присутствует повышенная конфликтность, что, кстати, многое объясняет в ее общении с окружающими", - заявила Соловьева.

"В отношениях между ними также повышенная конфликтность, причем инициатором скандальных ситуаций становится жена. Но между ними нет вопросов, которые бы нельзя было бы решить, поэтому в этом случае это не критический показатель", - добавила она.

Вместе с тем, по мнению астролога, Гарри "дарит" своей второй половинке мощную "Печатку несчастья". Из-за этого у нее может возникать ощущение чрезмерного контроля, холодности, ограничений, ей может казаться, что ее муж хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она может чувствовать неуважение или пренебрежение к себе.

Кроме того, у Меган может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом может зависеть от Гарри.

"Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым уходит тот, кто дает "Печатку несчастья". В данном случае - это герцог Сассекский. В этих отношениях оба не могут в полной мере реализовать себя по гендерному принципу: она - как женщина, он - как мужчина. Между ними отсутствует глубокая психологическая связь, у них разные ценности, мировоззрение, взгляды на будущее", - заявила астролог.

Что скрывают Меган и Гарри (фото: Getty Images)

"С точки зрения выгоды или ущерба от этих отношений, то оба теряют что-то на уровне психологизма, душевности, родственных связей. Если вспомнить, во что превратились отношения обоих с их родственниками, то все становится понятным. В то же время они заботятся друг о друге и у них хорошая совместимость на сексуальном уровне", - добавила она.

Соловьева напомнила, что в 2020 году пара официально отказалась от выполнения обязанностей членов королевской семьи и окончательно переехала в Санта-Барбару. И если с астрологической точки зрения Лондон для Гарри был нейтральным городом, то американский фешенебельный городок стал для него более благоприятным на уровне самореализации.

"Но и более опасным в то же время (не зря он так серьезно относится к вопросам, связанным с охраной, и требовательно относится к уровню защиты на тех ивентах, в которых участвует сам и вместе с Меган). А вот для Меган оба места жительства благоприятны. Но несмотря на это скандалы обязательно и в дальнейшем останутся постоянными спутниками этой одиозной четы", - резюмировала она.